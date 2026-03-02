हाथी के हमले में पीयूसी छात्रा की मौत

मृतका की पहचान पूजा (17) के रूप में हुई है। वह मडिकेरी स्थित सेंट माइकल्स कॉलेज की छात्रा थी। स्थानीय निवासियों के अनुसार, पूजा बस से अपने गांव लौट रही थी और अपने स्टॉप पर उतरने के बाद घर की ओर पैदल जा रही थी। उसका घर जंगल की सीमा से करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसी दौरान अचानक एक जंगली हाथी वहां आ गया और उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।