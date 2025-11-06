आरएमपी फैक्ट्री परिसर में दिखे बाघ और तीन शावक

tiger (demo pic source bandhavgarh tiger reserv)
मैसूरु जिले के मैसूरु तालुक के येलवाला स्थित आरएमपी फैक्ट्री परिसर में एक बाघ और उसके आठ से दस महीने के तीन शावक Tiger seen with three cubs देखे जाने के बाद वन विभाग के दल ने बुधवार को तलाशी अभियान शुरू किया।आरएमपी के कर्मचारियों ने सबसे पहले बाघ और शावकों को देखा। सीसीटीवी कैमरों में भी चारों को देखा गया है।
अधिकारियों को संदेह है कि बाघ पास के अरबिथिट्टू वन्यजीव अभयारण्य से आया होगा। मैसूरु प्रादेशिक प्रभाग के उप वन संरक्षक के. परमेश ने बताया कि आरएमसी परिसर लगभग 400 एकड़ में फैला है। बाघ फैक्ट्री के पीछे देखा गया है। मडिकेरी वन्यजीव प्रभाग के दुबरे हाथी शिविर से सुग्रीव, अजय और प्रशांत और कोडुगू के हरंगी हाथी शिविर से ईश्वर को तलाशी अभियान में लगाया गया है।
