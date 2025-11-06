Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

आरएमपी फैक्ट्री परिसर में दिखे बाघ और तीन शावक

मडिकेरी वन्यजीव प्रभाग के दुबरे हाथी शिविर से सुग्रीव, अजय और प्रशांत और कोडुगू के हरंगी हाथी शिविर से ईश्वर को तलाशी अभियान में लगाया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Nov 06, 2025

tiger

tiger (demo pic source bandhavgarh tiger reserv)

मैसूरु जिले के मैसूरु तालुक के येलवाला स्थित आरएमपी फैक्ट्री परिसर में एक बाघ और उसके आठ से दस महीने के तीन शावक Tiger seen with three cubs देखे जाने के बाद वन विभाग के दल ने बुधवार को तलाशी अभियान शुरू किया।आरएमपी के कर्मचारियों ने सबसे पहले बाघ और शावकों को देखा। सीसीटीवी कैमरों में भी चारों को देखा गया है।

अधिकारियों को संदेह है कि बाघ पास के अरबिथिट्टू वन्यजीव अभयारण्य से आया होगा। मैसूरु प्रादेशिक प्रभाग के उप वन संरक्षक के. परमेश ने बताया कि आरएमसी परिसर लगभग 400 एकड़ में फैला है। बाघ फैक्ट्री के पीछे देखा गया है। मडिकेरी वन्यजीव प्रभाग के दुबरे हाथी शिविर से सुग्रीव, अजय और प्रशांत और कोडुगू के हरंगी हाथी शिविर से ईश्वर को तलाशी अभियान में लगाया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Nov 2025 06:28 pm

Published on:

06 Nov 2025 06:27 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / आरएमपी फैक्ट्री परिसर में दिखे बाघ और तीन शावक

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

द्वितीय पीयू परीक्षा 28 से, एसएसएलसी की परीक्षा 18 मार्च

बैंगलोर

त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय सुनिश्चित करना सामूहिक जिम्मेदारी : राज्यपाल गहलोत

बैंगलोर

परीक्षा मूल्यांकन का मानदेय नहीं मिलने से व्याख्याता नाराज

बैंगलोर

कार्तिक पूर्णिमा कल , देवालयों में मनेगी देव दीपावली

धर्म-कर्म

खाली पेपर के समान बच्चों में जो चित्र बनाएंगे, वही बनेगा

धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.