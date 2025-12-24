एक रात में शराब पीकर वाहन चलाने के 439 मामले दर्ज

file photo
बेंगलूरु शहर Bengaluru City की यातायात पुलिस Traffic Police ने मंगलवार रात पूरे बेंगलूरु में चलाए गए विशेष अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ 439 मामले दर्ज किए हैं। इस अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने 31,075 से अधिक वाहनों की जांच की।
जांच में शराब Liquor के नशे में वाहन चलाते पाए गए चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। इससे पहले 22 दिसंबर को चलाए गए इसी तरह के विशेष अभियान में 24,786 से अधिक वाहनों की जांच की गई थी, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने के 349 मामले दर्ज किए गए थे।
पुलिस के संयुक्त आयुक्त (यातायात) कार्तिक रेड्डी ने बताया कि सड़क हादसों को रोकने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान शुरू किया गया है, जो 31 दिसंबर तक जारी रहेगा।
के. आर. पुरम ट्रैफिक पुलिस ने एक ऑटो-रिक्शा पर खतरनाक व्हीलिंग स्टंट wheeling stunt करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान के. आर. पुरम निवासी उदय विक्रम (28) के रूप में हुई है। आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह ऑटो-रिक्शा चलाते हुए आगे के पहियों को ऊपर उठाकर खतरनाक स्टंट करता दिखाई दे रहा था।
वीडियो का संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को पकड़ लिया। स्टंट में इस्तेमाल किया गया ऑटो-रिक्शा भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ ओवरस्पीडिंग, लापरवाही और खतरनाक ड्राइविंग सहित मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
