एक रात में शराब पीकर वाहन चलाने के 439 मामले दर्ज

के. आर. पुरम ट्रैफिक पुलिस ने एक ऑटो-रिक्शा पर खतरनाक व्हीलिंग स्टंट wheeling stunt करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान के. आर. पुरम निवासी उदय विक्रम (28) के रूप में हुई है। आरोपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह ऑटो-रिक्शा चलाते हुए आगे के पहियों को ऊपर उठाकर खतरनाक स्टंट करता दिखाई दे रहा था।