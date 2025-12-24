सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण मैचों की अनुमति से इनकार : परमेश्वर

कर्नाटक Karnataka के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि सुरक्षा और संरक्षा मानकों का पालन किए बिना शहर के चिन्नास्वामी स्टेडियम Chinnaswamy Stadium में किसी भी क्रिकेट Cricket मैच के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्टेडियम का प्रबंधन करने वाली कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) अभी तक जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा आयोग की सिफारिशों को लागू करने में विफल रही है, इसी कारण मैचों की इजाजत नहीं दी गई।