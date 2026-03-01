श्रीलंका के न्यायाधीश ने कर्नाटक हाईकोर्ट में गूगल के खिलाफ दाखिल की याचिका, क्या है मामला?

न्यायमूर्ति नवाज ने दावा किया कि गूगल पर प्रकाशित रिपोर्ट में उनके खिलाफ लगाए गए कथित आरोप निराधार हैं, जो उनकी कई वर्षों के समर्पण और कार्यशैली से अर्जित की गई वैश्विक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की चुनौती देते हैं। इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि विचाराधीन लेख 'प्रतिष्ठा की हत्या' उनके चरित्र की हत्या से कम नहीं हैं। श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और एक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद के रूप में उन्होंने जो गरिमा सही मायने में अर्जित की है, उससे उन्हें वंचित करने का एक सुनियोजित प्रयास है।

गूगल पर प्रकाशित लेखों का उद्देश्य न्यायमूर्ति नवाज की प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। उन पर एक ऐसे अपराध का आरोप लगाना है, जो उन्होंने न तो किया है और न ही कभी करेंगे। इस तरह के निराधार आरोप व्यक्तिगत ईमानदारी और पेशेवर प्रतिष्ठा पर खुला हमला हैं, जो बिना किसी सबूत या सच्चाई के लगाए गए हैं। याचिका में मांग की गई थी कि मानहानिकारक पोस्ट से जुड़े यूआरएल को तत्काल हटा दिया जाए, ताकि उनके नाम, करियर और प्रतिष्ठा को हो रहे अपूरणीय नुकसान को रोका जा सके।