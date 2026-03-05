5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Property Deed Controversy: प्रॉपर्टी डीड रद्द करने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा दादा, कोर्ट के फैसले ने चौकाया

प्रॉपर्टी विलेख रद्द करने के लिए पोते से नाराज दादा ने तेलंगाना हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन उसे निराशा मिली। कोर्ट ने नियमों का हवाला देते हुए पोते के पक्ष में फैसला दिया है।

2 min read
Google source verification

हैदराबाद तेलंगाना

image

Shaitan Prajapat

image

Vinay Shakya

Mar 05, 2026

Telangana High Court

Telangana High Court

Court Big Decision on Property Deed: तेलंगाना हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद पर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने दादा की अपील पर पोते को सौंपी गई प्रापर्ट्री डीड को रद्द करने से इनकार कर दिया है। यह विवाद हैदरावाद के कोटापेट इलाके में 247 वर्ग गज के भूखंड पर बने घर से संबंधित था। यह उपहार विलेख (प्रॉपट्री डीड) साल 2018 में रजिस्टर किया गया था। यह प्रॉपट्री 40 वर्षीय शख्स को उसके दादा ने गिफ्ट की थी।

दादा की अपील खारिज, पोते के पक्ष में आया फैसला

90 वर्षीय दादा ने पोते पर लापरवाही औरे बेरुखी का आरोप लगाते हुए प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए कोर्ट में गुहार लगाई थी। दादा की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उपहार विलेख रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता, वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के भरण-पोषण एवं कल्याण विभाग के आयुक्त के पास माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत दूसरी अपील पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

क्यों रद्द हुई दादा की अपील?

दादा की अपील का निपटारा करते हुए चीफ जस्टिस अपारेश कुमार सिंह और न्यामूर्ति जीएम मोहिउद्दीन की पीठ ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा- प्रॉपर्ट्री डीड रद्द करने को लेकर की जाने वाली कार्यवाही वैधानिक अधिकार के बिना थी और इसलिए शून्य थी। दादा ने प्रॉपर्टी डीड पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इसे उनकी स्वेछा से नहीं किया गया है और पोते ने इसे संदिग्ध परिस्थितियों में प्राप्त किया है। मामले की जांच में कलेक्टर ने पाया कि यह विलेख विधिवत पंजीकृत था और ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था, जिसके आधार पर यह साबित हो सके कि दादा दबाव में था या लेन-देन की प्रकृति को समझने में असमर्थ था।

प्रॉपर्ट्री विवाद पर कलेक्टर ने की अहम टिप्पणी

प्रॉपर्टी विवाद को लेकर कलेक्टर ने कहा कि एक बार दान विलेख निष्पादित, स्वीकृत और पंजीकृत हो जाने के बाद इसे अमान्य करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, तब तक यह कानूनी रूप से वैध रहता है। दरअसल, इस फैसले से नाराज दादा ने पुनर्विचार की अपील की थी। इस अपील को कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

क्या होता है प्रॉपर्टी विलेख?

प्रॉपर्टी विलेख (Property Deed) महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है, जो अचल संपत्ति (जमीन, मकान, फ्लैट) के स्वामित्व को एक व्यक्ति (विक्रेता/दाता) से दूसरे व्यक्ति (खरीदार/प्राप्तकर्ता) को हस्तांतरित करता है। यह स्वामित्व का सबसे प्रमुख प्रमाण होता है, जो बिक्री, उपहार, या वसीयत के समय हस्ताक्षरित होकर रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराया जाता है, जिससे खरीदार के पास मालिकाना हक सुरक्षित हो जाता है। प्रॉपर्टी विलेख संपत्ति से जुड़े कानूनी विवादों से बचाता है, धोखे से सुरक्षा करता है और बैंक ऋण (Loan) लेने के लिए आवश्यक है। इसका रजिस्ट्रेशन उप-पंजीयक (Sub-Registrar) के कार्यालय में रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर यह कानूनी रूप से मान्य नहीं होता है।

ये भी पढ़ें

भारत ने खामेनेई की मौत पर जताई संवेदना, शोक जताने पहुंचे भारतीय राजनयिक
विदेश
Khamenei Death

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Mar 2026 06:06 pm

Published on:

05 Mar 2026 06:05 pm

Hindi News / National News / Property Deed Controversy: प्रॉपर्टी डीड रद्द करने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा दादा, कोर्ट के फैसले ने चौकाया

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

महिलाओं की बल्ले-बल्ले! वुमन्स डे पर भगवंत मान सरकार दे सकती है 1000 रुपये का ‘गिफ्ट’

Women Day Gift
राष्ट्रीय

राज्यसभा में नीतीश: तीन धड़ों में बंटी जेडीयू, बीजेपी के सहारे हो जाएगी पार्टी?

rajya sabha election , bihar politics
राष्ट्रीय

नीतीश कुमार अभी इस्तीफा नहीं देंगे, एक महीने तक पद पर रहेंगे

Nitish Kumar
राष्ट्रीय

न पैसा न अंग्रेजी… बिहार के लाल ने 24 साल की उम्र में घूम डाले 197 देश

bihar boy shubham kumar
राष्ट्रीय

15 मार्च को गूंजेगा देशभक्ति का जज्बा, मिलिट्री स्टेशन के भीतर दौड़ने का दुर्लभ अवसर

Fitistan, a fit India
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.