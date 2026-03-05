न पैसा न अंग्रेजी… बिहार के लाल ने 24 साल की उम्र में घूम डाले 197 देश

विदेश यात्रा को अक्सर रईसी, धाराप्रवाह अंग्रेजी और एक खास शहरी ठसक से जोड़ा जाता है। लेकिन बिहार के एक लाल शुभम कुमार ने यह मिथक तोड़ दिया है। मुंगेर और भागलपुर के बीच बसे एक छोटे से गांव की गलियों से निकला यह लड़का आज लगभग पूरी दुनिया की यात्रा कर चुका है। उनके पास न बड़ी पूंजी थी न अच्छी अंग्रेजी और न ही कोई शहरी ठाठ, बस दुनिया को अपनी आंखों से देखने की जिद थी। सरकारी स्कूल के शिक्षक के बेटे शुभम ने 17 साल की उम्र में देश-दुनिया घूमने का सफर शुरू किया और उसका दावा है कि वह 24 की उम्र तक दुनिया के 197 संप्रभु देशों की धरती पर कदम रख चुका है।