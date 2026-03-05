‘ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे भाजपा ने ठगा नहीं’…AAP नेता ने BJP को बताया दीमक, नीतीश कुमार को लेकर कसा तंज

बिहार की राजनीति में इस समय भयानक हलचल देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के सीएम पद छोड़ने की खबर सामने आने के बाद से ही सुर्खियों में छाई हुई है। नीतीश ने बयान जारी करते हुए जहां राज्यसभा चुनाव लड़ने को अपनी इच्छा बताया है वहीं उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दावा है कि यह फैसला नीतीश की मर्जी के खिलाफ हुआ है। JDU के कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी के अन्य नेताओं और भाजपा को इस फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों ने भी यह फैसला सामने आने के बाद से भाजपा पर आरोपों की बरसात शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी (AAP) का इस मामले पर बयान सामने आया है। आप ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे भाजपा ने ठगा नहीं है।