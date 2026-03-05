15 मार्च को गूंजेगा देशभक्ति का जज्बा, मिलिट्री स्टेशन के भीतर दौड़ने का दुर्लभ अवसर

फिटिस्तान एक फिट भारत की ओर से राजधानी में 15 मार्च को हो रही वंडर सीमेंट जयपुर सोल्जराथॉन-2026 में प्रतिभागियों को मिलिट्री स्टेशन के भीतर दौड़ने का दुर्लभ अवसर मिलेगा। खेल, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी का यह संगम राजधानी में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। इस रन में जयपुर न केवल दौडेगा, बल्कि सैनिकों के सम्मान में एकजुट होकर अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करेगा। सैन्य अनुशासन् गौरव और ऊर्जा से भरे वातावरण में दौड़ना अपने आप में एक अनूठा अनुभव होगा। यह आयोजन राजस्थान पत्रिका द्वारा पावर्ड है। मालूम रहे, पत्रिका समूह के संस्थापक कर्पूर चन्द्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष पर मार्च माह में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं।