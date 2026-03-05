भारत ने खामेनेई की मौत पर जताई संवेदना, शोक जताने पहुंचे भारतीय राजनयिक

Khamenei Death: भारत ने ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन पर शोक व्यक्त किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। आपको बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमले में खामेनेई मारे गए, इस घटना ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र को युद्ध में धकेल दिया। मिस्री ने भारत सरकार की ओर से दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए।