ईरान की ललकार: “हम हमलावर को सज़ा मिलने तक नहीं रुकेंगे”, अमेरिका के लिए कह दी ये बड़ी बात

Aggressor : मध्य पूर्व (Middle East Crisis) में जारी भीषण युद्ध और तनाव के बीच, ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बघेर कलीबाफ (Mohammad Bagher Ghalibaf) ने अमेरिका और इजरायल को लेकर एक बेहद आक्रामक बयान जारी किया है। कलीबाफ ने दावा किया है कि अमेरिकी सांसदों (Iran US Conflict) के पास इस संघर्ष से बाहर निकलने की कोई योजना (US Exit Plan) नहीं है और वे वैश्विक बाजारों में दहशत को रोकने के लिए मीडिया में केवल 'ब्लफ' (झूठे दावे) कर रहे हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान का सैन्य टकराव अपने चरम पर पहुंच गया है।