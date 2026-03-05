युद्ध में कूदा अजरबैजान! ईरानी ड्रोन ने एयरपोर्ट को बनाया निशाना, सरकार ने दी ‘बदले’ की चेतावनी

मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ शुरू हुई जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को लगातार छठे दिन ड्रोन और मिसाइल हमले जारी है। इजरायली सेना ईरान के खिलाफ कम से कम एक से दो सप्ताह तक अभियान चलाने की योजना बना रही है, जिसका लक्ष्य हजारों और सरकारी और सैन्य ठिकानों पर हमला करना है। यह योजना व्यापक बमबारी अभियान के कुछ दिनों बाद सामने आई है। टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार तक इजरायली वायु सेना ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से उसने ईरान में ठिकानों पर 5,000 से अधिक बम गिराए हैं।