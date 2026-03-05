US Iran War: भारतीय नौसेना का ‘मेहमान’ नहीं था ईरानी जहाज, जंग छिड़ने के बाद नहीं मांगी थी सहायता

इस खबर पर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने सही समय पर स्पष्टीकरण देकर खुद को इस अंतरराष्ट्रीय विवाद से सुरक्षित कर लिया है। कूटनीतिक हलकों में भारत की इस स्पष्ट और तटस्थ नीति की जमकर तारीफ हो रही है। हमले के बाद अब सभी की निगाहें श्रीलंका में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन और इस्राइल-ईरान के बीच बढ़ते हमलों पर टिकी हैं। स्थिति को देखते हुए भारतीय नौसेना भी हिंद महासागर में अपनी चौकसी और गश्त बढ़ा सकती है। श्रीलंका का इस विवाद में सीधे तौर पर शामिल होना एक नया एंगल है, क्योंकि जहाज ने डूबते समय उसी से मदद मांगी थी। यह दिखाता है कि इस युद्ध का असर अब पूरे दक्षिण एशिया के समुद्री रास्तों पर पड़ने लगा है।