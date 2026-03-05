Israel-Lebanon War: लेबनान में इजरायली घुसपैठ और ईरान का पलटवार, जानें ईरानी राजदूत ने भारत में क्या कहा

अमेरिका ने इस हमले को लेकर ईरान की कड़ी निंदा की है और इजरायल को रक्षा के लिए पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। ईरान के रिवोल्युशनरी गार्ड्स का कहना है कि यह हमला उनके प्रमुख नेताओं की हत्या का सीधा प्रतिशोध है। इस भड़कते युद्ध के बीच, भारत में ईरान के राजदूत रूवेन अज़ार (Reuven Azar) ने एक बेहद अहम और कूटनीतिक बयान दिया है। नई दिल्ली में उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान कभी भी इस युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहता था। राजदूत ने कहा, "हम तो बातचीत की टेबल पर बैठे थे और गाजा में युद्धविराम का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इजरायल ने हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर सभी लाल रेखाएं (Red lines) पार कर दीं।" भारतीय कूटनीतिक हलकों में इस बयान को ईरान की तरफ से दुनिया को अपना पक्ष समझाने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।