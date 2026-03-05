ड्रैगन का नया दांव: मध्यस्थता के लिए विशेष दूत भेजेगा चीन! क्या अमेरिका, इजरायल और ईरान में जंग रुकेगी

Special Envoy: मध्य पूर्व (Middle East) में भड़की भीषण जंग ने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए विनाशकारी हमलों के बाद पूरा खाड़ी क्षेत्र सुलग रहा है। इस महाविनाश को रोकने और अपना वैश्विक भू-राजनीतिक दबदबा बढ़ाने के लिए अब चीन ने 'शांतिदूत' के रूप में एंट्री मारी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस युद्ध को रोकने और मध्यस्थता के लिए अपने विशेष दूत (झाई जुन) को तुरंत मध्य पूर्व भेज रहे हैं। चीन नोबेल पुरस्कार पाने के इच्छुक डोनाल्ड ट्रंप की शांतिदूत इमेज पर भी कटाक्ष कर रहा है। चीन अभी सुपर पॉवर है और उसकी बात को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मौजूदा समय में दुनिया में चीन ही वह शक्तिशाली तटस्थ देश है जो यूएस व इजरायल से पूरी ताकत के साथ बात कर सकता है और ईरान उसकी बात नहीं टाल सकता। आइए चीन, अमेरिका, इजरायल और ईरान की मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर इस महायुद्ध की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट जानिए।