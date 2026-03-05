धर्म से ऊपर है सुरक्षा, एयरपोर्ट के पास नहीं पढ़ सकते नमाज… बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास नमाज पढ़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों ने रमजान के दौरान एक अस्थायी शेड में नमाज की इजाजत मांगी थी। न्यायमूर्ति बी. पी. कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की पीठ ने गुरुवार को इस पर सुनवाई की। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सुरक्षा का मुद्दा धर्म से ऊपर है।