मैसूरु में वर्ष के अंत तक शुरू होगा किदवई पेरिफेरल कैंसर केंद्र

अनुमान के अनुसार, कर्नाटक Karnataka में हर वर्ष करीब 89 हजार नए कैंसर मामले cancer cases दर्ज होते हैं, जबकि लगभग 2.5 लाख लोग इस बीमारी के साथ जीवन जी रहे हैं। तंबाकू से संबंधित कैंसर के मामले अधिक हैं। केएमआइओ में सामने आने वाले कैंसर के कुल मामलों में 30 प्रतिशत से अधिक तंबाकू जनित Tobacco Related Cancer होते हैं। ऊपर से कैंसर के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केएमआइओ में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे अस्पताल पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। मरीजों को इलाज के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। इसी दबाव को कम करने के लिए राज्य सरकार ने मैसूरु, शिवमोग्गा और तुमकुरु में पेरिफेरल कैंसर सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है।