बैंगलोर

स्वस्थ समाज ही सशक्त कर्नाटक की ताकत: डॉ. नवीन

जैसे हमारे राज्य का एकीकरण केवल भूमि का नहीं बल्कि भावनाओं का है, उसी तरह हमारे अस्पताल में भी मरीज का दुख और हमारी सेवा एक होना चाहिए।

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Nov 02, 2025

किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी ने शनिवार को 70वां कन्नड़ राज्योत्सव दिवस मनाया। अस्पताल के निदेशक डॉ. टी. नवीन ने समारोह का उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के कारण किदवई ने विश्वस्तरीय मान्यता प्राप्त की है। आधुनिक तकनीकों के साथ इलाज किया जा रहा है। कन्नड़ का उज्ज्वल भविष्य केवल मातृभाषा से प्रेम करने में नहीं, बल्कि अपनी सेवा के माध्यम से राज्य के स्वास्थ्य और जनता के प्रति प्रेम दिखाने में है।

डॉ. नवीन ने कहा, प्रत्येक मरीज से कन्नड़ में बात करें, प्रेमपूर्वक व्यवहार करें। हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को सर्वोच्च स्तर तक ले जाने का प्रयास करें। जैसे हमारे राज्य का एकीकरण केवल भूमि का नहीं बल्कि भावनाओं का है, उसी तरह हमारे अस्पताल में भी मरीज का दुख और हमारी सेवा एक होना चाहिए। राज्य Karnataka के विकास में हमारी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ समाज ही सशक्त कर्नाटक की नींव है।

किदवई की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बी.बी. सरोजा ने कहा, हमारे राज्य के लिए अनेक संतों, कवियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने परिश्रम किया है। अन्य राज्यों के लोगों को कन्नड़ सिखाकर हमें भाषा के प्रति प्रेम को बढ़ाना चाहिए।

