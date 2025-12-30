वैकल्पिक आवास देने का सरकार का फैसला मानवीय, तुष्टीकरण नहीं: शिवकुमार

पड़ोसी राज्य के नेताओं की टिप्पणियों को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवकुमार ने कहा, वे निंदा करें या जो चाहें करें। हमें पता है कि अपना राज्य कैसे चलाना है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सुशासन वाला राज्य है और उसे बेवजह के दखल की जरूरत नहीं है। अगर वे चाहें, तो अतिक्रमण में शामिल लोगों को अपने राज्य ले जाएं और उन्हें जो देना है, दें। हम जानते हैं कि अपने लोगों की देखभाल कैसे करनी है और हम वही करेंगे। देश के बड़े नेता जवाब देंगे जब उनसे कोगिलू ले आउट मुद्दे पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री के जवाब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश के बड़े नेता इसका जवाब देंगे।