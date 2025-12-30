घर सिर्फ कर्नाटक के लोगों को ही दिए जाएंगे: जमीर

कोगिलू लेआउट के मुद्दे पर पाकिस्तान की कथित टिप्पणियों को लेकर जमीर ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, इस मामले से पाकिस्तान Pakistan का क्या लेना-देना है? हमारे देश के आंतरिक मामलों पर पाकिस्तान क्यों टिप्पणी कर रहा है? मुसलमानों Muslims का ख्याल रखने वाला पाकिस्तान कौन होता है? उसे पहले अपने देश की गरीबी और हालात पर ध्यान देना चाहिए।