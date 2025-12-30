30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

आइएएफ-आइआइटी मद्रास के बीच स्वदेशी एयरबोर्न डिजिटल संचार प्रणाली के लिए समझौता

यह सहयोग आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्वदेशी तकनीक के विकास से आयातित प्रणालियों पर निर्भरता कम होगी और भारत की रणनीतिक क्षमताओं को मजबूती मिलेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Dec 30, 2025

इस साझेदारी के तहत भारतीय वायुसेना और आइआइटी मद्रास मिलकर नेटवर्किंग और एन्क्रिप्शन से जुड़े उन्नत एल्गोरिदम विकसित करेंगे।

आइआइटी मद्रास उन्नत संचार प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा में अपनी विशेषज्ञता के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाले स्वदेशी समाधान विकसित करने में योगदान देगा।

भारतीय वायुसेना Indian Air Force (आइएएफ) के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एसडीआइ), बेंगलूरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आइआइटी मद्रास) के बीच एयरबोर्न अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी डिजिटल संचार प्रणाली के संयुक्त डिजाइन और विकास को लेकर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह सहयोग आत्मनिर्भर भारत India के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्वदेशी तकनीक के विकास से आयातित प्रणालियों पर निर्भरता कम होगी और भारत की रणनीतिक क्षमताओं को मजबूती मिलेगी।

सुरक्षित, विश्वसनीय और उच्च-गति डेटा संचार के लिए बेहद महत्वपूर्ण

एसडीआइ के कमांडेंट एयर वाइस मार्शल आर. गुरुहरि, आइआइटी मद्रास IIT Madras के निदेशक प्रो. वी. कामकोटी और प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. एम.जे. शंकर रमण ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।इस साझेदारी के तहत भारतीय वायुसेना और आइआइटी मद्रास मिलकर नेटवर्किंग और एन्क्रिप्शन से जुड़े उन्नत एल्गोरिदम विकसित करेंगे। ये प्रणालियां गतिशील एयरबोर्न वातावरण में सुरक्षित, विश्वसनीय और उच्च-गति डेटा संचार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, जो आधुनिक सैन्य अभियानों और नेटवर्क आधारित युद्ध के लिए आवश्यक मानी जाती हैं।

स्वदेशी और नवाचारी समाधान विकसित होंगे

एयर वाइस मार्शल आर. गुरुहरि ने कहा कि शैक्षणिक उत्कृष्टता और परिचालन अनुभव के समन्वय से स्वदेशी और नवाचारी समाधान विकसित होंगे, जो एयरबोर्न बलों की क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएंगे।आइआइटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटी ने कहा कि आइआइटी मद्रास उन्नत संचार प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा में अपनी विशेषज्ञता के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाले स्वदेशी समाधान विकसित करने में योगदान देगा।

इस संयुक्त परियोजना में उन्नत एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल, सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, साइबर खतरों के प्रति मजबूती, एयरबोर्न नेटवर्क की स्केलेबिलिटी और मौजूदा रक्षा प्रणालियों के साथ एकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

नौसेना की पनडुब्बी में यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनीं मुर्मू
बैंगलोर
इसके साथ ही वह पनडुब्बी में यात्रा करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बन गईं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Dec 2025 08:52 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / आइएएफ-आइआइटी मद्रास के बीच स्वदेशी एयरबोर्न डिजिटल संचार प्रणाली के लिए समझौता

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

घर सिर्फ कर्नाटक के लोगों को ही दिए जाएंगे: जमीर

सरकार केवल उन्हीं लोगों को घर देगी, जो कर्नाटक के निवासी हैं।
बैंगलोर

किशोरों की आयु जांच केवल मेडिकल बोर्ड करेगा, जिला सर्जन होंगे जिम्मेदार

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, मेडिकल बोर्ड में फिजियोलॉजिस्ट, डेंटल विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट और फॉरेंसिक विशेषज्ञ का होना अनिवार्य है।
बैंगलोर

बेटे के बाद मां ने भी की आत्महत्या की कोशिश, बेंगलुर के शिवन्ना पर दहेज का आरोप

Bengaluru Couple Suicide
राष्ट्रीय

सफारी प्रतिबंध से ईकोटूरिज्म उद्योग संकट में

ईकोटूरिज्म उद्योग ने कड़ा विरोध जताया
बैंगलोर

सफारी पर प्रतिबंध से वन क्षेत्रों के रिसॉर्ट संकट में, बुकिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर

जंगलों में स्थित रिसॉर्ट और होम-स्टे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.