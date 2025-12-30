आइएएफ-आइआइटी मद्रास के बीच स्वदेशी एयरबोर्न डिजिटल संचार प्रणाली के लिए समझौता

भारतीय वायुसेना Indian Air Force (आइएएफ) के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एसडीआइ), बेंगलूरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आइआइटी मद्रास) के बीच एयरबोर्न अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी डिजिटल संचार प्रणाली के संयुक्त डिजाइन और विकास को लेकर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह सहयोग आत्मनिर्भर भारत India के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्वदेशी तकनीक के विकास से आयातित प्रणालियों पर निर्भरता कम होगी और भारत की रणनीतिक क्षमताओं को मजबूती मिलेगी।