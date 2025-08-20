भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्रॉप्ट मार्क 1A फाइटर जेट्स खरीद की मंजूरी

Purchase 97 Light Combat Aircraft Mark 1A: न्यूज एजेंसी ANI की खबर के अनुसार, एक हाई लेवल मीटिंग के बाद फाइटर जेट्स खरीदने की मंजूरी दी गई है। इसके बाद HAL के लिए फाइटर जेट्स बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया के तहत हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को बड़े पैमाने पर वायुसेना से ऑर्डर मिले हैं। HAL को सभी तरह के स्वदेशी लड़ाकू विमान, हेलिकॉप्टर और उनके इंजन बनाने के ऑर्डर मिले हैं। HAL को LCA मार्क 1A फाइटर जेट के लिए यह दूसरा ऑर्डर होगा। इससे पहले सरकार HAL को 83 एयरक्राफ्ट्स बनाने का ऑर्डर दे चुकी है। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए HAL को 2028 तक का टारगेट दिया गया है।