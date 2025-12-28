नौसेना की पनडुब्बी में यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनीं मुर्मू

गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना Indian Air Force के दो लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति भी हैं। उन्होंने 29 अक्टूबर को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। इससे पहले 7 अप्रैल 2023 को उन्होंने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई-30 एमकेआई युद्धक विमान में उड़ान भरी थी। सुखोई में उड़ान भरने वाली वह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने भी सुखोई विमान में उड़ान भरी थी।