नौसेना की पनडुब्बी में यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनीं मुर्मू

पनडुब्बी आइएनएस वाग्शीर में सफर के दौरान राष्ट्रपति मुर्मु।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू Droupadi Murmu ने रविवार को उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार स्थित कदंबा नौसेना बेस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आइएनएस वाग्शीर INS Vagsheer में यात्रा की। इसके साथ ही वह पनडुब्बी में यात्रा करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बन गईं।
इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम A.P.J. Abdul Kalam ने 13 फरवरी 2006 को विशाखापत्तनम से आइएनएस सिंधुदर्शक पनडुब्बी में यात्रा की थी। उनके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह उपलब्धि हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
दो घंटे से अधिक समय तक चली इस पनडुब्बी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने सबमरीन क्रू के साथ संवाद किया और विभिन्न ऑपरेशनल गतिविधियों का अवलोकन किया। इससे पहले नवंबर 2024 में राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वदेशी विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रांत पर भारतीय नौसेना के एक ऑपरेशनल प्रदर्शन को भी देखा था।
पनडुब्बी यात्रा के दौरान उनके साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी और कर्नाटक जोन के नौसेना फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल विक्रम मेनन मौजूद थे। सशस्त्र बलों की सुप्रीम कमांडर के रूप में राष्ट्रपति ने वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों का अभिवादन किया।
राष्ट्रपति गोवा हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर से कदंबा नौसेना बेस Kadamba Naval Base पहुंचीं। उनके स्वागत के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत, राज्य के मत्स्य पालन मंत्री मनकल वैद्य, संभागीय आयुक्त जानकी, जिलाधिकारी के. लक्ष्मी प्रिया, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आर. हितेंद्र, पुलिस महानिरीक्षक अमित सिंह और पुलिस अधीक्षक दीपन एम.एन. उपस्थित थे।
नौसेना अधिकारियों के अनुसार आइएनएस वाग्शीर प्रोजेक्ट-75 (पी-75) स्कॉर्पीन परियोजना के तहत निर्मित छठी और अंतिम पनडुब्बी है, जिसे इस वर्ष जनवरी में भारतीय नौसेना Indian Navy में शामिल किया गया। यह कलवरी-क्लास डीजल-इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बी है, जिसे फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है।
गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना Indian Air Force के दो लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति भी हैं। उन्होंने 29 अक्टूबर को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। इससे पहले 7 अप्रैल 2023 को उन्होंने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई-30 एमकेआई युद्धक विमान में उड़ान भरी थी। सुखोई में उड़ान भरने वाली वह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने भी सुखोई विमान में उड़ान भरी थी।
