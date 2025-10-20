PM मोदी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से की मुलाकात, दिवाली की दी शुभकामनाएं

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से पीएम मोदी ने की मुलाकात (Photo-IANS)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दिवाली की भी शुभकामनाएं दी। सोमवार शाम को पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।
पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात का राष्ट्रपति भवन ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी। पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और दीपावली की शुभकामनाएं दीं।
इसके बाद पीएम मोदी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मिलने पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी ने पूजा-अर्चना भी की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- उपराष्ट्रपति आवास पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने और उनसे मिलकर व दीपावली की शुभकामनाओं का आदान-प्रदान करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई।
बता दें कि इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत पर जवानों के साथ दिवाली का जश्न मनाया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा- समुद्र पर सूर्य की रोशनी की चमक, दीपावली के दौरान वीर सैनिकों की ओर से जलाए गए दीपों की तरह है, जो दीपों की एक दिव्य माला बनाती है। उन्होंने कहा कि मेरा यह सौभाग्य है कि मैं भारतीय नौसेना के वीर जवानों के बीच यह दिवाली मना रहा हूं।
INS विक्रांत पर सवार होने के दौरान पीएम मोदी मिग-29K लड़ाकू विमानों से घिरे फ्लाइटडेक पर गए और एयर पावर डेमो, छोटे रनवे पर मिग-29 लड़ाकू विमानों के टेकऑफ़ और लैंडिंग को देखा। वहीं पीएम मोदी ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शिरकत की, जहां INS विक्रांत के अधिकारियों और नाविकों ने विभिन्न देशभक्ति गीत गाए, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के उपलक्ष्य में उनके द्वारा लिखा गया एक गीत भी शामिल था।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग