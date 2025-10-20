PM मोदी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से की मुलाकात, दिवाली की दी शुभकामनाएं

INS विक्रांत पर सवार होने के दौरान पीएम मोदी मिग-29K लड़ाकू विमानों से घिरे फ्लाइटडेक पर गए और एयर पावर डेमो, छोटे रनवे पर मिग-29 लड़ाकू विमानों के टेकऑफ़ और लैंडिंग को देखा। वहीं पीएम मोदी ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शिरकत की, जहां INS विक्रांत के अधिकारियों और नाविकों ने विभिन्न देशभक्ति गीत गाए, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के उपलक्ष्य में उनके द्वारा लिखा गया एक गीत भी शामिल था।