बिहार विधानसभा चुनाव: BJP नहीं इस दल ने दिया महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट, जानें किस पार्टी ने कितने दिए टिकट

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 14 नवंबर को मतगणना होगी। बिहार चुनाव के लिए पार्टियों ने भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। पार्टियां भले ही महिलाओं के अधिकारों की बात करती हो लेकिन टिकट देने में अभी भी पीछे हटती है। राजद ने 143 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। इसमें 24 महिलाओं को टिकट दिया है। इसी के साथ बिहार में इस चुनाव में सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देने वाली पार्टी बन गई है।