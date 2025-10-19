बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला

तेज प्रताप के खिलाफ FIR हुई दर्ज ( Photo-ANI)
बिहार चुनाव से पहले जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। चुनाव आयोग के निर्देश पर तेज प्रताप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि वे नामांकन के दौरान एक गाड़ी पर पुलिस स्टीकर, सायरन और लाइट लगाकर पहुंचे थे, जो कि नियमों के खिलाफ है। जनशक्ति जनता दल के नेता के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के नियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
बता दें कि गाड़ी पर पुलिस का लोगो, सायरन लगा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और सीओ के बयान पर तेज प्रताप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने 16 अक्टूबर को महुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया था। नॉमिनेशन के दौरान वे दादी की तस्वीर लिए नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वह उनके आशीर्वाद के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं।
नामांकन के दौरान तेज प्रताप ने कहा था कि जब माता-पिता, दादी और गुरु का आशीर्वाद हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। मेरी दादी मुझे सबसे प्यारी हैं। महुआ की जनता मुझे बुला रही है और मैं उनके लिए वहां जा रहा हूं।
बता दें कि बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इस पर मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा- बिहार 2025 के चुनाव में जहां एक तरफ NDA गठबंधन एकजुट है, वहीं दूसरी तरफ 'महागठबंधन' की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बिहार की जनता ने कांग्रेस के 50 साल के शासन, लालू यादव के 15 साल के शासन को देखा है। बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है। 'महागठबंधन' का बिहार से कोई लेना-देना है।
