Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में FIR दर्ज हुई है।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 19, 2025

Tej Pratap Yadav

तेज प्रताप के खिलाफ FIR हुई दर्ज ( Photo-ANI)

बिहार चुनाव से पहले जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। चुनाव आयोग के निर्देश पर तेज प्रताप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि वे नामांकन के दौरान एक गाड़ी पर पुलिस स्टीकर, सायरन और लाइट लगाकर पहुंचे थे, जो कि नियमों के खिलाफ है। जनशक्ति जनता दल के नेता के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के नियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

वीडियो हुआ था वायरल

बता दें कि गाड़ी पर पुलिस का लोगो, सायरन लगा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और सीओ के बयान पर तेज प्रताप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

महुआ विधानसभा सीट से नामांकन किया दाखिल

लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने 16 अक्टूबर को महुआ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया था। नॉमिनेशन के दौरान वे दादी की तस्वीर लिए नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वह उनके आशीर्वाद के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं।

‘माता-पिता का आशीर्वाद है’

नामांकन के दौरान तेज प्रताप ने कहा था कि जब माता-पिता, दादी और गुरु का आशीर्वाद हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। मेरी दादी मुझे सबसे प्यारी हैं। महुआ की जनता मुझे बुला रही है और मैं उनके लिए वहां जा रहा हूं।

महागठबंधन में सीटों का नहीं हुआ बंटवारा

बता दें कि बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इस पर मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा- बिहार 2025 के चुनाव में जहां एक तरफ NDA गठबंधन एकजुट है, वहीं दूसरी तरफ 'महागठबंधन' की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बिहार की जनता ने कांग्रेस के 50 साल के शासन, लालू यादव के 15 साल के शासन को देखा है। बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है।  'महागठबंधन' का बिहार से कोई लेना-देना है। 

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव 2025: AIMIM ने 25 प्रत्याशियों की सूची की जारी, मुस्लिम बहुल सीट से उतारा हिंदू प्रत्याशी
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

19 Oct 2025 09:42 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bank Holidays: सोमवार को नहीं बंद रहेंगे बैंक! तो कब है दिवाली की छुट्टी?

October Bank Holidays 2025
मुंबई

वेज की जगह थाली में परोस दिया नॉनवेज बिरयानी, फिर ग्राहक ने…

राष्ट्रीय

धनतेरस पर सोने चांदी की धमाल: 1 लाख करोड़ की चमक, दिवाली पर 1.35 लाख करोड़ की खरीदारी का अनुमान !

Dhanteras 2025 Gold Sales
कारोबार

Bihar Election 2025: निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगी राजद की यह कद्दावर नेत्री, विरोधी को टिकट देने पर कही ये बड़ी बात

राष्ट्रीय

दिवाली पर राघव चड्डा-परिणीति चोपड़ा के घर गूंजी किलकारी, इंस्टाग्राम पर बेटा होने की दी कपल ने जानकारी

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.