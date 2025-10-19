बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला

बता दें कि बिहार चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इस पर मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा- बिहार 2025 के चुनाव में जहां एक तरफ NDA गठबंधन एकजुट है, वहीं दूसरी तरफ 'महागठबंधन' की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बिहार की जनता ने कांग्रेस के 50 साल के शासन, लालू यादव के 15 साल के शासन को देखा है। बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है। 'महागठबंधन' का बिहार से कोई लेना-देना है।