बिहार चुनाव 2025: AIMIM ने 25 प्रत्याशियों की सूची की जारी, मुस्लिम बहुल सीट से उतारा हिंदू प्रत्याशी

बिहार चुनाव के लिए इस सूची में AIMIM ने दो हिंदुओं को भी टिकट दिया है। पार्टी ने ढाका से राणा रंजीत सिंह और सिकंदरा से मनोज कुमार दास को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि ढाका मुस्लिम बहुल सीट है। राणा रंजीत सिंह पूर्व सांसद सीताराम सिंह के बेटे हैं। रंजीत सिंह के भाई बीजेपी के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह हैं। दरअसल, ढाका से नामांकन भरने के दौरान राणा रंजीत सिंह के सिर पर टोपी, माथे पर तिलक और हाथ में कलावा था।