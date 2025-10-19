Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव 2025: AIMIM ने 25 प्रत्याशियों की सूची की जारी, मुस्लिम बहुल सीट से उतारा हिंदू प्रत्याशी

AIMIM Candidate List: बिहार चुनाव के लिए AIMIM ने 25 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इस सूची में दो हिंदुओं को भी टिकट दिया है।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 19, 2025

AIMIM ने 25 प्रत्याशियों का किया ऐलान (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने रविवार को 25 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। इस सूची में ओवैसी ने दो हिंदू उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। AIMIM ने कहा- पार्टी बिहार के सबसे मजलूम लोगों की आवाज बनेंगी। यह सूची AIMIM बिहार यूनिट ने तैयार की है और इस सिलसिले में पार्टी की क़ौमी कियादत से भी मशविरा किया गया है।

किसे कहां से मिला टिकट

विधानसभा प्रत्याशी
अमौरअख्तरुल इमान
बलरामपुरआदिल हसन
ढाका राणा रंजीत सिंह
नरकटिया शमीमुल हक
गोपालगंजअनस सलाम
जोकीहटमुरशिद आलम
बहादुरगंजतौसीफ आलम
ठाकुरगंजगुलाम हसनैन
किशनगंजवकील शम्स आगाज
बैसीगुलाम सरवर
शेरघाटीशाह ए अली खान
नाथ नगरएमडी इस्माइल
सिवानमोहम्मद कैफ
केओटीअनिसुर रहमान
जालेफैसल रहमान
सिकंदरामनोज कुमार दास
मुंगेरडॉ. मुनाजिर हसन
नवादानसीमा खातून
मधुबनीरश्नीद खलील अंसारी
दरभंगा ग्रामीणमोहम्मद जलाल
गोराबोरमअख्तर शाहंशाह
कस्बाशाहनवाज आलम
अररियामोहम्मद मंजूर आलम
बरारीमतीउर रहमान शेरशाहबादी
कोचाधामनसरवर आलम

दो हिंदुओं को भी दिया टिकट

बिहार चुनाव के लिए इस सूची में AIMIM ने दो हिंदुओं को भी टिकट दिया है। पार्टी ने ढाका से राणा रंजीत सिंह और सिकंदरा से मनोज कुमार दास को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि ढाका मुस्लिम बहुल सीट है। राणा रंजीत सिंह पूर्व सांसद सीताराम सिंह के बेटे हैं। रंजीत सिंह के भाई बीजेपी के पूर्व मंत्री रणधीर सिंह हैं। दरअसल, ढाका से नामांकन भरने के दौरान राणा रंजीत सिंह के सिर पर टोपी, माथे पर तिलक और हाथ में कलावा था।

क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष इमान

AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि यह गठबंधन धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ मिलकर सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा- इस गठबंधन के तहत AIMIM 35, आजाद समाज पार्टी 25 और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

बिहार में नया गठबंधन आया सामने

बता दें कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (ASP) और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी (AJP) ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन को ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम दिया है।

2 चरणों में होंगे चुनाव

बिहार में 243 विधानसभा सीटें है। इन सीटों पर दो चरणों (6 और 11 नवंबर) को वोटिंग होगी। वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। दरअसल, इस बार महागठबंधन, एनडीए के अलावा पीके और प्रशांत किशोर की पार्टी भी चुनावी मैदान में है। वहीं तीसरा गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस भी चुनाव लड़ रहा है।

image

