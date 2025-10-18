बिहार चुनाव 2025: जन सुराज ने स्टार प्रचारकों की सूची की जारी, प्रशांत किशोर समेत 20 नेताओं को किया शामिल

दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा- बिहार अमित शाह की बात पूरी तरह समझ गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के खातों में जा रहे 10,000 रुपये कर्ज़ हैं। बिहार अमित शाह की बातों को ध्यान से सुन रहा है और उनकी बातों से बिल्कुल साफ़ है कि भाजपा बिहार की सत्ता हथियाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वह बिहार को बुलडोजर राज की प्रयोगशाला बनाना चाहती है। बिहार बुलडोजर राज की प्रयोगशाला नहीं बनेगा।