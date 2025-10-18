बिहार चुनाव 2025: जन सुराज ने स्टार प्रचारकों की सूची की जारी, प्रशांत किशोर समेत 20 नेताओं को किया शामिल

जन सुराज ने स्टार प्रचारकों की सूची की जारी (Photo-IANS)
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इस सूची में 20 नेताओं के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में उदय सिंह और मनोज भारती का नाम भी शामिल है।
शनिवार को जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा- बिहार चुनाव में महागठबंधन तीसरे नंबर पर रहेगा। एनडीए और जन सुराज में इस बार टक्कर है।
बता दें कि महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। इस पर भाकपा (माले) नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा- सीटों के बंटवारे की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन सभी नामांकन दाखिल कर रहे हैं और हमारा मानना है कि अगर तालमेल में कोई छोटी-मोटी कमी है, तो नामांकन वापसी के समय तक उसे दूर कर लिया जाएगा। पूरी एकता है।
उन्होंने आगे कहा- भाकपा(माले) की 20 सीटों पर पूरी एकता है क्योंकि हमने तय किया था कि यहां दोस्ताना लड़ाई की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कोई दोस्ताना लड़ाई नहीं है।
दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा- बिहार अमित शाह की बात पूरी तरह समझ गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के खातों में जा रहे 10,000 रुपये कर्ज़ हैं। बिहार अमित शाह की बातों को ध्यान से सुन रहा है और उनकी बातों से बिल्कुल साफ़ है कि भाजपा बिहार की सत्ता हथियाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वह बिहार को बुलडोजर राज की प्रयोगशाला बनाना चाहती है। बिहार बुलडोजर राज की प्रयोगशाला नहीं बनेगा।
