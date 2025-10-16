बिहार चुनाव 2025: पशुपति पारस ने 25 प्रत्याशियों की सूची की जारी, इस सीट से बेटे को दिया टिकट

महागठबंधन से अलग होने पर पशुपति पारस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी की पहली सूची में 25 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। RLJP ने अलौली से यशराज पासवान को उम्मीदवार बनाया है। वो पशुपति पारस के बेटे हैं। इसके साथ ही बरूराज से संजय पासवान और बक्सर से धर्मेंद्र राम को टिकट दिया है।