नीतीश का मुस्लिमों से हो रहा मोह भंग! जानें 2025 में 4 प्रत्याशी उतारने की बड़ी वजह

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां चरम पर हैं। 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में होने वाले मतदान से पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। बीजेपी और जेडीयू ने 101-101 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए है। NDA में सीट बंटवारे के तहत BJP-JDU 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें मिली है। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाह की पार्टी 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।