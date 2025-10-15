Bihar Elections 2025: बीजेपी ने अब तक जारी की प्रत्याशियों की दो सूची, 11 महिलाओं को दिया टिकट, देखें लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान की तारीख जैसे-जैसे पास आ रही हैं, वैसे-वैसे चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। इसी बीच बीजेपी ने अपनी दो कैंडिडेट्स लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट 14 अक्टूबर को जारी हुई थी, जिसमें 71 कैंडिडेट्स के नाम शामिल थे। वहीं बुधवार को दूसरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है, जिसमें 12 प्रत्याशियों के नाम दिए गए हैं। NDA में बीजेपी को 101 सीटें मिली है। बिहार में दो चरणों में इलेक्शन होंगे। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।