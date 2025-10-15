Bihar Election 2025: कौन हैं डॉ. संतोष सिंह? तारापुर से सम्राट चौधरी के खिलाफ जन सुराज पार्टी से लड़ेंगे चुनाव

बता दें कि जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को चुनाव लड़ने को लेकर चुनौती दी थी। इसके बाद बीजेपी ने सम्राट चौधरी को तारापुर से प्रत्याशी बनाया है। हालांकि बुधवार को प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा- इस विधानसभा चुनाव में वे किसी भी क्षेत्र से प्रत्याशी नहीं होंगे। फिलहाल वे पार्टी में इसी भूमिका में रहेंगे जो वे निभा रहे हैं।