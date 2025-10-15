Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: कौन हैं डॉ. संतोष सिंह? तारापुर से सम्राट चौधरी के खिलाफ जन सुराज पार्टी से लड़ेंगे चुनाव

Bihar Assembly Election 2025: बिहार की 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 15, 2025

तारापुर सीट से जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे डॉ. संतोष सिंह (Photo-X)

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने-अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। इसी बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सामने डॉ. संतोष सिंह को टिकट दिया है। बुधवार को पार्टी ने उन्हें सिंबल दे दिया। सम्राट चौधरी को तारापुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। सम्राट चौधरी के चुनाव लड़ने से यह सीट प्रदेश की हॉट सीट बन गई है।

कौन हैं डॉ. संतोष सिंह

डॉ. संतोष सिंह जाने-माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा उन्होंने भागलपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। साथ ही पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना से एमडी करने के दौरान गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं।

पीके ने सम्राट चौधरी को दी थी चुनौती

बता दें कि जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को चुनाव लड़ने को लेकर चुनौती दी थी। इसके बाद बीजेपी ने सम्राट चौधरी को तारापुर से प्रत्याशी बनाया है। हालांकि बुधवार को प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा- इस विधानसभा चुनाव में वे किसी भी क्षेत्र से प्रत्याशी नहीं होंगे। फिलहाल वे पार्टी में इसी भूमिका में रहेंगे जो वे निभा रहे हैं।

उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या बोले पप्पू यादव

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा- उपेंद्र कुशवाहा खुद कहे कि गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ने बता दिया है कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक हैं। जनता के सामने आ गया कि भाजपा कितनी  लालची है।  जनता भाजपा की साजिश को समझ गई कि ये नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं।

तेजस्वी ने नामांकन किया दाखिल

राजद नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा-राघोपुर की जनता ने हम पर लगातार दो बार भरोसा किया है। जनता मालिक है। यह तीसरी बार है जब हमने राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल किया है। हमें विश्वास है कि राघोपुर की जनता एक बार फिर हम पर भरोसा करेगी। हम सिर्फ़ सरकार नहीं बनाना चाहते, हम बिहार बनाना चाहते हैं। अब बिहार भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राज्य बनना चाहता है।

‘243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा तेजस्वी’

तेजस्वी ने आगे कहा- कई लोग अफवाह फैला रहे थे कि हम दो जगहों से चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी 243 सीटों से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जब एक सीट की बात आती है, तो हम पहले से ही राघोपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं और केवल राघोपुर से ही चुनाव लड़ रहे हैं। 

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव 2025: मुस्लिम नहीं बाहुबलियों पर नीतीश ने जताया भरोसा, 4 महिलाओं को भी दिया टिकट, देखें लिस्ट
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

15 Oct 2025 05:08 pm

Hindi News / National News / Bihar Election 2025: कौन हैं डॉ. संतोष सिंह? तारापुर से सम्राट चौधरी के खिलाफ जन सुराज पार्टी से लड़ेंगे चुनाव

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

Bihar Voters Gender Ratio: महिला और पुरुष का वोटर्स अनुपात 15 साल में पहली बार गिरा, महिलाएं हुईं कम, इन राज्यों में क्या है हाल

Ratio of women to men voters in Bihar first time falls in 15 years
Patrika Special News

‘क्या मुझे बिहार चुनाव लड़ना चाहिए’: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने जनता से पूछा सवाल

jyoti singh
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: मुस्लिम नहीं बाहुबलियों पर नीतीश ने जताया भरोसा, 4 महिलाओं को भी दिया टिकट, देखें लिस्ट

राष्ट्रीय

उपचुनाव: बीजेपी ने मुस्लिम पर जताया भरोसा, इस सीट से दिया टिकट

Bharatiya Janata Party
राष्ट्रीय

तमिलनाडु में हिंदी गाने और मूवी पर लगेगा बैन! सरकार लाने जा रही बिल

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.