Bihar Election 2025: कौन हैं डॉ. संतोष सिंह? तारापुर से सम्राट चौधरी के खिलाफ जन सुराज पार्टी से लड़ेंगे चुनाव

तारापुर सीट से जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे डॉ. संतोष सिंह (Photo-X)
Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने-अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। इसी बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सामने डॉ. संतोष सिंह को टिकट दिया है। बुधवार को पार्टी ने उन्हें सिंबल दे दिया। सम्राट चौधरी को तारापुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। सम्राट चौधरी के चुनाव लड़ने से यह सीट प्रदेश की हॉट सीट बन गई है।
डॉ. संतोष सिंह जाने-माने शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा उन्होंने भागलपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। साथ ही पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना से एमडी करने के दौरान गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं।
बता दें कि जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को चुनाव लड़ने को लेकर चुनौती दी थी। इसके बाद बीजेपी ने सम्राट चौधरी को तारापुर से प्रत्याशी बनाया है। हालांकि बुधवार को प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा- इस विधानसभा चुनाव में वे किसी भी क्षेत्र से प्रत्याशी नहीं होंगे। फिलहाल वे पार्टी में इसी भूमिका में रहेंगे जो वे निभा रहे हैं।
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा- उपेंद्र कुशवाहा खुद कहे कि गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ने बता दिया है कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक हैं। जनता के सामने आ गया कि भाजपा कितनी लालची है। जनता भाजपा की साजिश को समझ गई कि ये नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं।
राजद नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा-राघोपुर की जनता ने हम पर लगातार दो बार भरोसा किया है। जनता मालिक है। यह तीसरी बार है जब हमने राघोपुर से अपना नामांकन दाखिल किया है। हमें विश्वास है कि राघोपुर की जनता एक बार फिर हम पर भरोसा करेगी। हम सिर्फ़ सरकार नहीं बनाना चाहते, हम बिहार बनाना चाहते हैं। अब बिहार भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राज्य बनना चाहता है।
तेजस्वी ने आगे कहा- कई लोग अफवाह फैला रहे थे कि हम दो जगहों से चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी 243 सीटों से चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जब एक सीट की बात आती है, तो हम पहले से ही राघोपुर से चुनाव लड़ते रहे हैं और केवल राघोपुर से ही चुनाव लड़ रहे हैं।
