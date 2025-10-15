बिहार चुनाव 2025: मुस्लिम नहीं बाहुबलियों पर नीतीश ने जताया भरोसा, 4 महिलाओं को भी दिया टिकट, देखें लिस्ट

जेडीयू ने अपनी पहली सूची में 57 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इस लिस्ट में दो मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया है, जबकि 27 नए चेहरों को मौका दिया गया है। 35 विधायकों को फिर से मैदान में उतारा गया है, जिनमें 5 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए, पार्टी ने अनुसूचित जाति से 10, अतिपिछड़ा वर्ग से 9, और कुर्मी-कुशवाहा समुदाय से 23 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसके अलावा, छह भूमिहार समुदाय के प्रत्याशी भी सूची में शामिल हैं।