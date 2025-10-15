बिहार चुनाव 2025: मुस्लिम नहीं बाहुबलियों पर नीतीश ने जताया भरोसा, 4 महिलाओं को भी दिया टिकट, देखें लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (ANI)
Bihar Assembly Election 2025: बिहार में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के प्रमुख घटक जनता दल (यूनाइटेड) ने अपने हिस्से की 101 सीटों में से 57 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने इस लिस्ट में विभिन्न जातियों को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाने का प्रयास किया है, लेकिन इसमें मुस्लिम समुदाय से एक भी प्रत्याशी शामिल नहीं है। इसके विपरीत, चार महिलाओं को टिकट दिए गए हैं, जो पार्टी की महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक कदम माना जा सकता है।
जेडीयू ने अपनी पहली सूची में 57 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इस लिस्ट में दो मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया है, जबकि 27 नए चेहरों को मौका दिया गया है। 35 विधायकों को फिर से मैदान में उतारा गया है, जिनमें 5 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए, पार्टी ने अनुसूचित जाति से 10, अतिपिछड़ा वर्ग से 9, और कुर्मी-कुशवाहा समुदाय से 23 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसके अलावा, छह भूमिहार समुदाय के प्रत्याशी भी सूची में शामिल हैं।
जेडीयू ने अपनी सूची में चार बाहुबली नेताओं को टिकट देकर सियासी हलचल मचा दी है। इनमें मोकामा से अनंत सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, जो पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से विधायक थे और 2024 में जेडीयू में शामिल हो गए। इसके अलावा, एकमा से धुमल सिंह, कुचाईकोट से अमरेंद्र पांडेय, और सोनबरसा से रत्नेश सदा को टिकट दिया गया है। रत्नेश सदा 2020 में भी जेडीयू से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं।
जेडीयू ने इस बार चार महिलाओं को टिकट दिया। इनमें गायघाट से कोमल सिंह शामिल हैं, जो लोजपा सांसद वीणा देवी की बेटी हैं। अन्य महिला उम्मीदवारों में मोरवा से विद्यासागर सिंह निषाद, सोनबरसा से रत्नेश सदा, और राजगीर से कौशल किशोर का नाम शामिल है।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी।
