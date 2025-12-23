चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैचों की अनुमति देने को लेकर सरकार ने बनाई निरीक्षण समिति

समिति ने सोमवार को स्टेडियम का दौरा भी किया। इस बीच, सोमवार को चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में होम-हवन किया गया। केएससीए के नए अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद के नेतृत्व में विशेष पूजा-अर्चना भी कराई गई। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बिना दर्शकों के विजय हजारे ट्रॉफी मैच आयोजित करने के प्रस्ताव की गहन जांच करें और आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर पूरी सावधानी बरतने तथा भीड़ नियंत्रण से जुड़े हाल ही में विधानसभा में पारित विधेयक के प्रावधानों के अनुसार कदम उठाने के भी निर्देश दिए।