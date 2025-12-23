23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

बैंगलोर

चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैचों की अनुमति देने को लेकर सरकार ने बनाई निरीक्षण समिति

गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बिना दर्शकों के विजय हजारे ट्रॉफी मैच आयोजित करने के प्रस्ताव की गहन जांच करें और आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर पूरी सावधानी बरतने तथा भीड़ नियंत्रण से जुड़े हाल ही में विधानसभा में पारित विधेयक के प्रावधानों के अनुसार कदम उठाने के भी निर्देश दिए।

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Dec 23, 2025

केएससीए ने इन मैचों को बेंगलूरु में बिना दर्शकों के आयोजित करने की अनुमति मांगी है।

समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार मैचों के आयोजन की अनुमति देने के संबंध में अंतिम निर्णय लेगी। समिति ने सोमवार को स्टेडियम का दौरा भी किया।

- आइपीएल, विजय हजारे ट्रॉफी मैचों को लेकर बैठक

गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने सोमवार को बेंगलूरु में इंडियन प्रीमियर लीग Indian Premier League (आइपीएल) और विजय हजारे ट्रॉफी Vijay Hazare Trophy क्रिकेट मैचों के आयोजन को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ Karnataka State Cricket Association (केएससीए) के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। केएससीए ने इन मैचों को बेंगलूरु में बिना दर्शकों के आयोजित करने की अनुमति मांगी है।

समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही आयोजन की अनुमति

स्टेडियम की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए बेंगलूरु नगर पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह Seemant Kumar Singh के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई है। इस समिति में ग्रेटर बेंगलूरु प्राधिकरण (जीबीए) के मुख्य आयुक्त एम. महेश्वर राव सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। केएससीए की योजना 24 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी के तहत दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में कराने की है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार मैचों के आयोजन की अनुमति देने के संबंध में अंतिम निर्णय लेगी।

प्रस्ताव की गहन जांच करें

समिति ने सोमवार को स्टेडियम का दौरा भी किया। इस बीच, सोमवार को चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में होम-हवन किया गया। केएससीए के नए अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद के नेतृत्व में विशेष पूजा-अर्चना भी कराई गई। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बिना दर्शकों के विजय हजारे ट्रॉफी मैच आयोजित करने के प्रस्ताव की गहन जांच करें और आवश्यक कार्रवाई करें। उन्होंने न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर पूरी सावधानी बरतने तथा भीड़ नियंत्रण से जुड़े हाल ही में विधानसभा में पारित विधेयक के प्रावधानों के अनुसार कदम उठाने के भी निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि 4 जून को आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान बेंगलूरु में भगदड़ मच गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद सुरक्षा कारणों से बेंगलूरु में आइपीएल मैचों के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई थी।

Published on:

23 Dec 2025 05:19 pm

बैंगलोर

