‘बिना दस्तावेज पुराने मोबाइल फोन खरीदने से बचें’

पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह Seemant Kumar Singh ने बुधवार को जनता से अपील की कि वे बिना उचित दस्तावेजों के पुराने या सेकंड हैंड मोबाइल फोन Old or second hand mobile phone खरीदने से बचें, क्योंकि ऐसे लेन-देन से आर्थिक और कानूनी परेशानी हो सकती है।उन्होंने कहा, बिना दस्तावेज खरीदे गए मोबाइल का खरीदार अक्सर पैसे और फोन दोनों से हाथ धो बैठता है। पैसा चोरों तक पहुंचता है, और चोरी का पता लगने पर पुलिस फोन जब्त कर लेती है।