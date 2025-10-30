‘बिना दस्तावेज पुराने मोबाइल फोन खरीदने से बचें’

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर
-पुलिस आयुक्त ने चेताया
पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह Seemant Kumar Singh ने बुधवार को जनता से अपील की कि वे बिना उचित दस्तावेजों के पुराने या सेकंड हैंड मोबाइल फोन Old or second hand mobile phone खरीदने से बचें, क्योंकि ऐसे लेन-देन से आर्थिक और कानूनी परेशानी हो सकती है।उन्होंने कहा, बिना दस्तावेज खरीदे गए मोबाइल का खरीदार अक्सर पैसे और फोन दोनों से हाथ धो बैठता है। पैसा चोरों तक पहुंचता है, और चोरी का पता लगने पर पुलिस फोन जब्त कर लेती है।
पुलिस आयुक्त सिंह ने यह बात उस विशेष अभियान के संदर्भ में कही, जिसके तहत पुलिस ने पिछले डेढ़ महीने में शहर भर से 1,950 चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 3.02 करोड़ है। उन्होंने बताया कि पुलिस की कमांड सेंटर टीम ने केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सीइआइआर) पोर्टल की मदद से 895 चोरी और गुम मोबाइल फोन का पता लगाया। यह पोर्टल मोबाइल के आइएमइआइ नंबर के माध्यम से ट्रैकिंग में मदद करता है।
शिकायतें कर्नाटक स्टेट पुलिस ऐप और शहर के विभिन्न पुलिस थानों में मार्च 2024 से दर्ज की गई थीं। जब किसी खोए या चोरी हुए फोन का आइएमइआइ नंबर सीइआइआर पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, तो जैसे ही वह किसी सिम कार्ड से चालू होता है, पुलिस को अलर्ट मिल जाता है और फोन का लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है।
अधिकारियों के अनुसार, जिन लोगों के पास चोरी के फोन मिले, उनमें से अधिकांश ने अनजाने में इन्हें सेकंड हैंड विक्रेताओं से खरीदा था। बरामद किए गए 1,950 फोनों में से 765 फोन बेंगलूरु में पाए गए।