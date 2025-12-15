उत्तर कर्नाटक के मुद्दे पर विपक्ष ही नहीं, अपने विधायकों के निशाने पर आई सरकार

दरअसल, नाश्ता बैठकों के बाद यह समझा जा रहा था कि नेतृत्व विवाद कम से कम शीतकालीन अधिवेशन तक टल गया है, लेकिन नेताओं के बेलगावी पहुंचते ही दूरियां साफ नजर आने लगीं। मुख्यमंत्री के बेटे यतींद्र सिद्धरामय्या की इस टिप्पणी से कि उनके पिता पांच साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, नेतृत्व विवाद हावी हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यतींद्र की यह टिप्पणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या खेमे के अंदर बेचैनी के संकेत हैं। यतींद्र का यह बयान डीके शिवकुमार खेमे को उकसाने के तौर पर भी देखा गया। अगर दोनों तरफ से बयानबाजी होती है और स्थिति बिगड़ती है, तो यह डीके शिवकुमार के खिलाफ जाएगा। पार्टी हाईकमान हालात बिगडऩे पर बदलाव की स्थिति में नहीं होगा। शिवकुमार को अगर मुख्यमंत्री पद मिलता है, तो यह पार्टी हाईकमान के भरोसे ही मिलेगा। पार्टी में चल रहे घटनाक्रम से वाकिफ लोगों का मानना है कि सत्ता संतुलन धीरे-धीरे डीके शिवकुमार के पक्ष में झुक रहा है। हाईकमान की चुप्पी उसकी रणनीतिक चाल है। अगर केंद्रीय नेतृत्व इस बात को लेकर आश्वस्त होता कि सिद्धरामय्या ही 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो अब तक यह मामला खत्म हो गया होता।