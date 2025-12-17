17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

सड़क पर तड़पता रहा हृदयघात का मरीज, मौत

सड़क पर दर्द से तड़पते पति के पास पत्नी हाथ जोड़कर गुजरती गाड़ियों से मदद मांगती रही। कारें, टेम्पो, बाइक सब निकलते रहे। वह बीच-बीच में लौटकर पति को संभालती रही, उम्मीद लगाए रही कि कोई तो रुकेगा।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Nikhil Kumar

Dec 17, 2025

-पत्नी हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाती रही

-स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क और समाज ने छोड़ा साथ

- मानवता हुई शर्मसार

आईटी सिटी Bengaluru में इंसानियत को झकझोर देने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां संवेदनहीनता, समय पर उपचार नहीं मिलने, स्वास्थ्य व्यवस्था की बेरुखी और समाज की उदासीनता के बीच एक 34 वर्षीय व्यक्ति ने सडक़ पर ही दम तोड़ दिया।

मरते हुए पति Husband को बचाने के लिए पत्नी ने हर मुमकिन कोशिश की। रात के अंधेरे में वह अस्पताल-दर-अस्पताल भटकती रही, हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी।

यह घटना केवल स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि हम सब से भी पूछती है कि क्या इंसानियत के नाम पर हम सड़क पर तड़पते किसी व्यक्ति के लिए कुछ मिनट नहीं रुक सकते?

न इलाज न एम्बुलेंस

पेशे से मेकैनिक और बेंगलूरु दक्षिण के बालाजी नगर निवासी वेंकटरामणन को बुधवार तडक़े करीब 3.30 बजे सीने में तेज दर्द उठा। हालत बिगड़ती देख पत्नी उन्हें मोटरसाइकिल पर लेकर नजदीकी निजी अस्पताल पहुंची। कथित तौर पर अस्पताल में चिकित्सक Doctor नहीं थे। इसके बाद वे दूसरे निजी अस्पताल पहुंचे। इसीजी में हल्का हार्ट अटैक Heart Attack सामने आया, लेकिन परिवार का आरोप है कि न तो आपात इलाज शुरू किया गया और न ही एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। उन्हें जयनगर स्थित जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences and Research ले जाने की सलाह देकर वापस भेज दिया गया।

उम्मीद लगाए रही कि कोई तो रुकेगा

एक बार फिर पत्नी बाइक चलाकर पति को लेकर निकली, लेकिन रास्ते में दुर्घटना हो गई। सीसीटीवी फुटेज CCTV Footage में दिखता है कि सड़क पर दर्द से तड़पते पति के पास पत्नी हाथ जोड़कर गुजरती गाड़ियों से मदद मांगती रही। कारें, टेम्पो, बाइक सब निकलते रहे। वह बीच-बीच में लौटकर पति को संभालती रही, उम्मीद लगाए रही कि कोई तो रुकेगा। काफी देर तक किसी ने नहीं रोका।

तब तक बहुत देर हो चुकी थी

आखिरकार एक कैब चालक ने इंसानियत दिखाई और मदद के लिए रुका। वह उन्हें पास के अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने वेंकटरामणन को मृत घोषित कर दिया।

मां ने खोया आखिरी सहारा

वेंकटरामणन की डेढ़ वर्ष की एक बेटी और पांच वर्ष का एक बेटा है। उनकी मां Mother ने भी अपना आखिरी सहारा खो दिया। उनके अन्य पांच बच्चे पहले ही गुजर चुके हैं।

आंखें दान, किसी और की दुनिया रोशन

इस गहरी त्रासदी के बीच भी परिवार ने करुणा का परिचय दिया। उन्होंने वेंकटरामणन की आंखें दान Eye Donation कर दीं, ताकि उनकी मृत्यु किसी और की दुनिया में रोशनी ला सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Dec 2025 07:50 pm

Hindi News / Karnataka / Bangalore / सड़क पर तड़पता रहा हृदयघात का मरीज, मौत

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

आ​खिर क्यों सार्वजनिक जगहों पर कबूतरों को खाना खिलाने पर लग सकती है रोक?

बैंगलोर

15 साल से अधिक पुरानी 17 हजार से ज्यादा सरकारी गाड़ियां होंगी स्क्रैप

बैंगलोर

इंस्पेक्टर को महिला ने खून से लिखा पत्र, आत्महत्या की दी चेतावनी

राष्ट्रीय

बेंगलुरु में युवक के साथ इंसानियत ने भी तोड़ा दम, जानें मामला

राष्ट्रीय

कांग्रेस के भीतर कलह पर सदन में विपक्ष ने पूछा- आप 5 साल CM रहेंगे? यह सुनकर भड़क गए मुख्यमंत्री, कहा- सुनो…

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.