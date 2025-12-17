सड़क पर तड़पता रहा हृदयघात का मरीज, मौत

पेशे से मेकैनिक और बेंगलूरु दक्षिण के बालाजी नगर निवासी वेंकटरामणन को बुधवार तडक़े करीब 3.30 बजे सीने में तेज दर्द उठा। हालत बिगड़ती देख पत्नी उन्हें मोटरसाइकिल पर लेकर नजदीकी निजी अस्पताल पहुंची। कथित तौर पर अस्पताल में चिकित्सक Doctor नहीं थे। इसके बाद वे दूसरे निजी अस्पताल पहुंचे। इसीजी में हल्का हार्ट अटैक Heart Attack सामने आया, लेकिन परिवार का आरोप है कि न तो आपात इलाज शुरू किया गया और न ही एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। उन्हें जयनगर स्थित जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च Jayadeva Institute of Cardiovascular Sciences and Research ले जाने की सलाह देकर वापस भेज दिया गया।