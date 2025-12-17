पहले दिल का दौरा…फिर हुआ एक्सीडेंट, पत्नी मदद के लिए गिड़गिड़ाती रही: युवक के साथ इंसानियत ने भी तोड़ा दम

वहीं स्कूटर से गिरने के बाद की घटना उस स्थान पर लगे एक भवन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रूपा ने एक मानवीय फैसला लेते हुए अपने पति की आंखें दान कर दीं। भावुक होते हुए उन्होंने कहा, “अगर किसी ने समय पर हमारी मदद की होती तो शायद मेरे पति की जान बच सकती थी। वह जीना चाहते थे, इसी वजह से दर्द में होने के बावजूद अस्पताल तक खुद स्कूटर चलाने की कोशिश कर रहे थे।”