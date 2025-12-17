पुलिस महकमे में हड़कंप: इंस्पेक्टर को महिला ने खून से लिखा लव लेटर, सुसाइड की दी धमकी

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक महिला द्वारा पुलिस इंस्पेक्टर को लगातार परेशान करने का मामला सामने आया है। दरअसल, महिला ने इंस्पेक्टर को बार-बार फोन किया। इसके बाद इंस्पेक्टर ने परेशान होकर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, तो महिला ने ऑफिस में आकर खून से लिखा पत्र दे दिया। इसमें उसने आत्महत्या करने का भी जिक्र किया और कहा कि इसका जिम्मेदार इंस्पेक्टर होगा। वहीं, परेशान होकर इंस्पेक्टर ने महिला के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई।