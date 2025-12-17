पुलिस महकमे में हड़कंप: इंस्पेक्टर को महिला ने खून से लिखा लव लेटर, सुसाइड की दी धमकी

पुलिस इंस्पेक्टर को महिला ने परेशान किया (Photo-AI)
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक महिला द्वारा पुलिस इंस्पेक्टर को लगातार परेशान करने का मामला सामने आया है। दरअसल, महिला ने इंस्पेक्टर को बार-बार फोन किया। इसके बाद इंस्पेक्टर ने परेशान होकर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, तो महिला ने ऑफिस में आकर खून से लिखा पत्र दे दिया। इसमें उसने आत्महत्या करने का भी जिक्र किया और कहा कि इसका जिम्मेदार इंस्पेक्टर होगा। वहीं, परेशान होकर इंस्पेक्टर ने महिला के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई।
बता दें कि पूरा मामला राममूर्ति नगर पुलिस स्टेशन का है। महिला इंस्पेक्टर को अलग-अलग नंबर से कॉल करती थी। एक दिन इंस्पेक्टर ने महिला का कॉल उठाया तो उसने कहा कि वह संजना बोल रही है और पुलिस अधिकारी से प्यार करती है। साथ ही उसने प्यार जताने का भी दबाव डाला।
इतना ही नहीं, महिला ने खुद को कांग्रेस कार्यकर्ता बताया और कहा कि वह सीएम, डिप्टी सीएम और गृह मंत्री की बेहद करीबी है। इसके अलावा, उसने कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ अपनी फोटो भेजी और इंस्पेक्टर पर प्यार करने का दबाव बनाने की कोशिश की।
पुलिस अधिकारी द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो 7 नवंबर को महिला सार्वजनिक शिकायतों के समय इंस्पेक्टर के ऑफिस में घुसी और उनके हाथ में एक लिफाफा थमा दिया जिसमें तीन लेटर थे और कुछ गोलियां भी थीं।
लिफाफे में एक खून से लिखा हुआ लव लेटर भी था, जिसमें उसने कहा कि वह आत्महत्या करेगी क्योंकि उसके प्यार को स्वीकार नहीं किया गया। इसका जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर होगा।
महिला द्वारा लगातार परेशान करने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इंस्पेक्टर सतीश ने बताया कि महिला की इन हरकतों से उनका कामकाज बाधित हो रहा था और मानसिक तनाव बढ़ रहा था। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है।
