15 साल से अधिक पुरानी 17 हजार से ज्यादा सरकारी गाड़ियां होंगी स्क्रैप

-विधान परिषद में प्रश्नकाल
राज्य सरकार Karnataka Government ने 15 साल से अधिक पुरानी सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप scrap vehicles करने की योजना को मंजूरी दे दी है। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बुधवार को बताया कि राज्य में ऐसी कुल 17,059 सरकारी गाड़ियां हैं, जिन्हें अभी स्क्रैप किया जाना बाकी है।
केंद्र सरकार के वाहन पोर्टल पर रद्द
बेलगावी में चल रहे विधानमंडल के शीतकालीन अधिवेशन के दौरान विधान परिषद में कांग्रेस के गोविंद राजू के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि 4 दिसंबर 2025 तक 15 साल से ज्यादा पुरानी 18,552 सरकारी गाड़ियों (परिवहन निगम की बसों को छोड़कर) का पंजीकरण केंद्र सरकार के वाहन पोर्टल पर रद्द किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि इन वाहनों में से अब तक 1,493 गाड़ियों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों में स्क्रैप किया जा चुका है, जबकि शेष 17,059 गाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से स्क्रैप किया जाएगा।
सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए छूट मांगेगा
राज्य रेड्डी ने कहा, राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए केंद्र सरकार की स्क्रैप नीति Scrap policy में छूट देने का अनुरोध करेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखने की योजना बना रही है।
उन्होंने बताया कि ऐसे सार्वजनिक परिवहन वाहन, जिन्होंने 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं लेकिन अब भी अच्छी और सुरक्षित स्थिति में हैं, उन्हें स्क्रैप नीति से छूट दिए जाने का अनुरोध किया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में पहले ही इस तरह की छूट दी जा चुकी है। वहीं, 15 वर्ष से अधिक पुराने अन्य सरकारी वाहनों के संबंध में मंत्री रेड्डी ने स्पष्ट किया कि संबंधित विभागों को पत्र लिखकर ऐसे वाहनों को जब्त करने और स्क्रैपिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाकर पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
बड़ी खबरेंView All
बैंगलोर
कर्नाटक
ट्रेंडिंग