15 साल से अधिक पुरानी 17 हजार से ज्यादा सरकारी गाड़ियां होंगी स्क्रैप

उन्होंने बताया कि ऐसे सार्वजनिक परिवहन वाहन, जिन्होंने 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं लेकिन अब भी अच्छी और सुरक्षित स्थिति में हैं, उन्हें स्क्रैप नीति से छूट दिए जाने का अनुरोध किया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि तमिलनाडु में पहले ही इस तरह की छूट दी जा चुकी है। वहीं, 15 वर्ष से अधिक पुराने अन्य सरकारी वाहनों के संबंध में मंत्री रेड्डी ने स्पष्ट किया कि संबंधित विभागों को पत्र लिखकर ऐसे वाहनों को जब्त करने और स्क्रैपिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाकर पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है।