कांग्रेस के भीतर कलह पर सदन में विपक्ष ने पूछा- आप 5 साल CM रहेंगे? यह सुनकर भड़क गए मुख्यमंत्री, कहा- सुनो…

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। (फोटो- IANS)
कांग्रेस में सीएम पद को लेकर फिर बवाल बढ़ गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सीएम पद छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने प्रदेश की असेंब्ली में कहा कि उन्हें लोगों ने पूरे टर्म के लिए चुना है, इसलिए वह पूरे पांच साल मुख्यमंत्री रहेंगे।
सिद्धारमैया का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि वह बाकी टर्म के लिए मुख्यमंत्री बने रहने के बारे में पार्टी हाईकमान के फैसले को मानेंगे।
दरअसल, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और राज्य कांग्रेस प्रेसिडेंट डीके शिवकुमार को इन दिनों सीएम पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है।
यह मुद्दा असेंबली में तब उठा जब सिद्धारमैया कुछ विधायकों के सवाल का जवाब दे रहे थे। जिन्होंने किसानों से संबंधित परेशानी का मुद्दा सदन में उठाया।
इस बीच, विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि यह मामला कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े का नतीजा हो सकता है, तो सिद्धारमैया ने उनसे कहा कि वे आग में घी डालने जैसा काम न करें।
अशोक ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने माना है कि पार्टी के अंदर आग लगी हुई है। इस पर सिद्धारमैया ने साफ किया कि उन्होंने सिर्फ एक कहावत कही थी।
इसके बाद अशोक ने कहा कि कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए खास प्रार्थना और पूजा-पाठ कर रहे हैं। इसके अलावा, वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सुनील कुमार ने सवाल किया कि क्या CM सिर्फ एक कहावत कह रहे थे या अपने मन की बात कह रहे थे? अशोक ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता खुद आग में घी डाल रहे हैं।
सिद्धारमैया ने अशोक से पूछा कि जब उनकी अपनी पार्टी के नेता चुप हैं तो वह चुप क्यों नहीं रह सकते। अशोक ने जवाब दिया कि वे चुप नहीं रहेंगे और कहा कि उन्होंने उनसे बार-बार ऐसा करने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने जवाब दिया है कि वे कम से कम एक बार मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हैं।
सिद्धारमैया ने कहा कि भले ही विपक्ष मुद्दे बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता भड़केंगे नहीं। इस पर, अशोक ने पूछा कि क्या सिद्धारमैया सही मायने में पूरे टर्म के लिए मुख्यमंत्री होंगे। सिद्धारमैया ने जवाब दिया- सुनो। लोगों ने हमें पांच साल के लिए आशीर्वाद दिया है और मैं पूरे टर्म के लिए मुख्यमंत्री रहूंगा।
फिर अशोक ने पूछा कि क्या उन्हें इस बारे में पक्का यकीन है। इस पर राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बीच में कहा कि जब मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि उन्हें पांच साल के लिए चुना गया है और वे पूरे समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे, तो और सफाई देने की जरूरत नहीं है।
अशोक ने कहा कि उनके हिसाब से, परमेश्वर पूरी चर्चा के दौरान उनके साथ खड़े थे। सिद्धारमैया ने बीच में कहा कि सभी 140 कांग्रेस विधायक उनके साथ खड़े हैं।
सिद्धारमैया ने कहा- मतभेद पैदा करने की कोशिश मत करो। हमारी सरकार स्थिर है। लोगों ने 2023 में हमें आशीर्वाद दिया और हम 2028 के विधानसभा चुनावों में फिर से सत्ता में लौटेंगे।
