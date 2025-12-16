कांग्रेस के भीतर कलह पर सदन में विपक्ष ने पूछा- आप 5 साल CM रहेंगे? यह सुनकर भड़क गए मुख्यमंत्री, कहा- सुनो…

इसके बाद अशोक ने कहा कि कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री बनने के लिए खास प्रार्थना और पूजा-पाठ कर रहे हैं। इसके अलावा, वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सुनील कुमार ने सवाल किया कि क्या CM सिर्फ एक कहावत कह रहे थे या अपने मन की बात कह रहे थे? अशोक ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता खुद आग में घी डाल रहे हैं।