Jonty Rhodes : पुट्जमीस्टर ने क्रिकेट के दिग्गज जोंटी रोड्स को बनाया अपना ब्रांड एंबेसडर

इस करार के तहत, जोंटी रोड्स अब आगे आने वाले साल में विभिन्न ब्रांड पहलुआों का हिस्सा होंगे, जिसकी शुरुआत बेंगलुरु में होने वाले EXCON 2025 से होगी और जहां उनकी उपस्थिति होगी। वहां पर वह पुट्जमीस्टर के बूथ OD 61 पर आने वाले आगंतुकों, ग्राहकों और साझेदारों के साथ बातचीत करेंगे। इसके तहत जोंटी रोड्स को विशेष ब्रांड अभियान में भी शामिल किया जाएगा, जो सतत, इंटेलिजेंट और हाई-परफॉर्मेंस निर्माण उपकरणों में पुट्जमीस्टर की नेतृत्व क्षमता को उजागर करेगा। यह सहयोग पुट्जमीस्टर इंडिया के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसका उद्देश्य ब्रांड अनुभव को और बेहतर बनाना, बाजार में विश्वास को मजबूत करना और निर्माण उपकरण खंड में एक नई, गतिशील पहचान स्थापित करना है।