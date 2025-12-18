18 दिसंबर 2025,

बैंगलोर

Jonty Rhodes : पुट्जमीस्टर ने क्रिकेट के दिग्गज जोंटी रोड्स को बनाया अपना ब्रांड एंबेसडर

भारत: कंक्रीट पम्पिंग और निर्माण उपकरण समाधानों के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर- पुट्जमीस्टर कंक्रीट मशीन्स ने दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर जोंटी रोड्स को अपना ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किए जाने की घोषणा की है।

बैंगलोर

image

Murari

Dec 18, 2025

- कंपनी का उद्देश्य ग्राहकों की भागीदारी को बढ़ावा देना

बेंगलुरु, भारत: कंक्रीट पम्पिंग और निर्माण उपकरण समाधानों के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर- पुट्जमीस्टर कंक्रीट मशीन्स ने दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर जोंटी रोड्स को अपना ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किए जाने की घोषणा की है।

अपनी बेजोड़ कुशलता, सटीकता और मैदान पर चीते जैसी फील्डिंग के लिए दुनियाभर में पहचाने जाने वाले, जोंटी रोड्स उन्हीं मूल्यों को अपनाते हैं जो पुट्जमीस्टर की इंजीनियरिंग और इनोवेशन एक्सीलेंस को परिभाषित करते हैं। इस रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से, पुट्जमीस्टर इंडिया का लक्ष्य अपनी ब्रांड उपस्थिति को मजबूत करना, ग्राहकों की भागीदारी को बढ़ावा देना और अपने अगली पीढ़ी के हाई-परफॉर्मेंस उत्पाद पोर्टफोलियो में विश्वास जगाना है।

कड़ी मेहनत के प्रतीक हैं जोंटी

इस पार्टनरशिप के बारे में बात करते हुए पुट्जमीस्टर इंडिया के प्रबंध निदेशक, कंजनाभा भट्टाचार्य ने कहा,'' हमें पुट्जमीस्टर परिवार में जोंटी रोड्स का स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। वे विश्वसनीयता, अनुशासन, कड़ी मेहनत और चुस्ती-फुर्ती के प्रतीक हैं। ये ऐसे गुण हैं जो हमारे आंतरिक और बाहरी हितधारकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं। पुट्ज़मीस्टर के रूप में, हम निर्माण उद्योग में स्थायी बदलाव लाने और बेहतर प्रदर्शन के मानक को ऊंचा उठाने के लिए तत्पर हैं, ठीक वैसे ही जैसे जोंटी रोड्स ने क्रिकेट के खेल में नई ऊंचाइयां स्थापित की हैं.'

ब्रांड एंबेसडर के रूप में पुट्जमीस्टर से जुड़ने पर दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर जोंटी रोड्स ने कहा, ''पुट्जमीस्टर इंजीनियरिंग में एक्सीलेंस और सीमाओं को आगे बढ़ाने के जुनून का प्रतिनिधित्व करता है और ये वे सिद्धांत हैं जिस पर एक एथलीट के रूप में मेरा हमेशा से विश्वास रहा है। मैं विश्वास, विश्वसनीयता और पुट्जमीस्टर के साथ एक मजबूत लीडरशिप होने के मूल्यों को संजोता हूं, जो मेरे लिए बेहद प्रासंगिक हैं। मैं एक ऐसे ब्रांड के साथ साझेदारी करके उत्साहित हूं जो इनोवेशन, तकनीक और ग्राहक-केंद्रित समाधानों के साथ भारत में निर्माण उद्योग के भविष्य को एक नया आकार दे रहा है।''

इस करार के तहत, जोंटी रोड्स अब आगे आने वाले साल में विभिन्न ब्रांड पहलुआों का हिस्सा होंगे, जिसकी शुरुआत बेंगलुरु में होने वाले EXCON 2025 से होगी और जहां उनकी उपस्थिति होगी। वहां पर वह पुट्जमीस्टर के बूथ OD 61 पर आने वाले आगंतुकों, ग्राहकों और साझेदारों के साथ बातचीत करेंगे। इसके तहत जोंटी रोड्स को विशेष ब्रांड अभियान में भी शामिल किया जाएगा, जो सतत, इंटेलिजेंट और हाई-परफॉर्मेंस निर्माण उपकरणों में पुट्जमीस्टर की नेतृत्व क्षमता को उजागर करेगा। यह सहयोग पुट्जमीस्टर इंडिया के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसका उद्देश्य ब्रांड अनुभव को और बेहतर बनाना, बाजार में विश्वास को मजबूत करना और निर्माण उपकरण खंड में एक नई, गतिशील पहचान स्थापित करना है।

संबंधित विषय:

जयपुर

Published on:

18 Dec 2025 08:19 am

Hindi News / Karnataka / Bangalore / Jonty Rhodes : पुट्जमीस्टर ने क्रिकेट के दिग्गज जोंटी रोड्स को बनाया अपना ब्रांड एंबेसडर

