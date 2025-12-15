साहित्य सृजन के लिए संवेदना और अनुभूति अनिवार्य

महोत्सव के दौरान आयोजित पैनल चर्चा में हिंदी, कन्नड़, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाओं के साहित्यकारों और शिक्षाविदों ने साहित्य, भाषा और समाज के अंतर्संबंधों के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता Artificial intelligence और रचना प्रक्रिया पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में कहानी लेखन, कहानी वाचन, कविता वाचन और वक्तृत्व जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. कोयल बिस्वास Dr. Koyel Biswas ने इस महोत्सव को कला और संस्कृति के समन्वय का एक सार्थक उदाहरण बताया।