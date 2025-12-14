14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कांग्रेस प्रदेश में BJP नेता पर ‘वोट चोरी’ का आरोप तय होते ही मचा बवाल, पूर्व MLA बोले- राहुल गांधी को…

कर्नाटक में 'वोट चोरी केस' में एसआईटी ने पूर्व भाजपा विधायक सुभाष गुट्टेदार और उनके बेटे हर्षानंद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से 5,994 नाम हटाने की कोशिश की थी।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Mukul Kumar

Dec 14, 2025

Congress Vote Chori

कांग्रेस प्रदेश में 'वोट चोरी' पार गरमाई सियासत। (फोटो- X/@Congress)

कांग्रेस शासित प्रदेश में भाजपा नेता के खिलाफ 'वोट चोरी' का आरोप तय होते ही सियासी बवाल मच गया है। इस पर पूर्व विधायक की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है।

दरअसल, कर्नाटक में 'वोट चोरी केस' की जांच कर रही एसआईटी ने बेंगलुरु की एक कोर्ट में इस मामले की चार्जशीट फाइल की है। जिसमें अलंद के पूर्व विधायक और भाजपा नेता सुभाष गुट्टेदार के साथ उनके बेटे को आरोपी बनाया गया है।

क्या बोले पूर्व विधायक?

सुभाष ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कहा है कि मौजूदा विधायक बीआर पाटिल हर चुनाव से पहले ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है। ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।

सुभाष ने आगे कहा कि इस बार पाटिल का इरादा 15 दिसंबर को राहुल गांधी की लीडरशिप में नई दिल्ली में होने वाले वोटों में धांधली के खिलाफ कैंपेन की ओर ध्यान खींचना है।

उन्होंने कहा कि पाटिल ने कर्नाटक सरकार में मंत्री पद पाने के लिए ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। वहीं, सुभाष के बेटे और भाजपा नेता हर्षानंद भी इस केस में आरोपी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस आरोप के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है।

वोट चोरी केस में एसआईटी ने भेजा नोटिस

बता दें कि एसआईटी ने सुभाष और उनके बेटे को एक नोटिस भी भेजा है। साथ ही, वोट चोरी के केस में उनके बयान लिए हैं। इस पर सफाई देते हुए हर्षानंद ने कहा- हमने साफ-साफ कहा है कि इस केस में हमारा कोई रोल नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उन्हें और उनके पिता को इस केस में फंसाने के लिए अपने अधिकारियों का इस्तेमाल किया। हर्षानंद ने कहा कि यह कांग्रेस की भाजपा के खिलाफ ‘वोट चोरी’ की कहानी गढ़ने की एक पॉलिटिकल चाल है।

उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है। इसीलिए अब वे वोट चोरी के आरोप लगाकर लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं।

हर्षानंद ने कहा कि वह और उनके पिता कोर्ट में साबित कर देंगे कि उनके खिलाफ सभी आरोप झूठे और पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड थे।

कैसे है पूरा मामला?

कर्नाटक में 2023 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आलंद विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा चुनावी विवाद हुआ था। आरोप लगाया गया कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से पांच से अधिक मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई थी।

कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल ने यह आरोप लगाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आलंद में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए फर्जी आवेदन किए जा रहे हैं।

इसके बाद, चुनाव आयोग ने जांच शुरू की और पाया कि 6,018 आवेदन आए थे, जिनमें से 5,994 फर्जी थे। उधर, एसआईटी जांच में सुभाष और उनके बेटे की भूमिका सामने आई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Published on:

14 Dec 2025 09:05 am

Hindi News / National News / कांग्रेस प्रदेश में BJP नेता पर ‘वोट चोरी’ का आरोप तय होते ही मचा बवाल, पूर्व MLA बोले- राहुल गांधी को…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.