अंडों में ‘कैंसरकारी’ तत्वों के दावे की सरकार करेगी जांच : स्वास्थ्य मंत्री

- घबराने की जरूरत नहीं
सोशल मीडिया Social Media पर एक विशेष ब्रांड के अंडों Egg में ‘जीनोटॉक्सिक पदार्थ’ होने और उनसे कैंसर cancer का खतरा होने के दावों की सरकार जांच करेगी।स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने रविवार को कहा कि तथ्यों की पुष्टि किए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और फिलहाल लोगों को घबराने या अंडों का सेवन बंद करने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से लिया जाएगा, लेकिन अफवाहों के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट्स में दावा किया गया है कि एक ब्रांड के अंडों के एक बैच की लैब जांच में नाइट्रोफ्यूरान और नाइट्रोइमिडाजोल Nitrofurans and Nitroimidazoles जैसे तत्व पाए गए हैं, जो कथित तौर पर पोल्ट्री फार्मिंग में प्रतिबंधित हैं।
मंत्री ने कहा, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जांच किसने की, किस पृष्ठभूमि में की गई और क्या वह वैज्ञानिक तरीके से हुई है। मैं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि आयुक्त से बात कर पूरी जानकारी लूंगा। अगर दावों में सच्चाई पाई गई, तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई की जाएगी।
इस सवाल पर कि क्या पोल्ट्री फार्मिंग में बैक्टीरियल संक्रमण रोकने या अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जा सकता है, मंत्री ने कहा कि बिना पुष्टि के इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह जानना जरूरी है कि ऐसी प्रथाएं कहीं अपनाई जा रही हैं या नहीं, इसमें कौन-सी कंपनी शामिल है और क्या अन्य भी ऐसा कर रहे हैं।
