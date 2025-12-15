अंडों में ‘कैंसरकारी’ तत्वों के दावे की सरकार करेगी जांच : स्वास्थ्य मंत्री

इस सवाल पर कि क्या पोल्ट्री फार्मिंग में बैक्टीरियल संक्रमण रोकने या अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जा सकता है, मंत्री ने कहा कि बिना पुष्टि के इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह जानना जरूरी है कि ऐसी प्रथाएं कहीं अपनाई जा रही हैं या नहीं, इसमें कौन-सी कंपनी शामिल है और क्या अन्य भी ऐसा कर रहे हैं।