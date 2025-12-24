सरकारी विवि में सभी रिक्त पद भरे जाएंगे: सुधाकर

उच्च शिक्षा का विस्तार आवश्यक है, लेकिन इसके साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. एम.सी. सुधाकर ने कहा है कि कर्नाटक Karnataka के सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में स्थायी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रिक्त पदों को जल्द ही भरा जाएगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों को आवश्यक बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने यह घोषणा बागलूर में डॉ. मनमोहन सिंह बेंगलूरु सिटी यूनिवर्सिटी के नए स्नातकोत्तर (पीजी) केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर की।उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा का विस्तार आवश्यक है, लेकिन इसके साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजस्व मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने आश्वासन दिया कि नए स्नातकोत्तर केंद्र के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में सार्वजनिक अस्पताल और खेल परिसर के निर्माण पर भी शीघ्र ध्यान दिया जाएगा।
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रमेश बी. ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि यह स्नातकोत्तर केंद्र गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को कम लागत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अधिक से अधिक छात्रों से पीजी केंद्र में प्रवेश लेने और इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की। साथ ही बताया कि विश्वविद्यालय कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दे रहा है।
इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलसचिव ए. नवीन जोसेफ, रमेश बी. कुडेणट्टी, वित्त अधिकारी एम.वी. विजयलक्ष्मी, पीजी केंद्र की निदेशक प्रो. ऋतिका सिन्हा, सिंडिकेट और अकादमिक परिषद के सदस्य तथा बगालूर ग्राम पंचायत अध्यक्ष ए. केम्पेगौड़ा सहित कई गणमान्य उपस्थित थे।
