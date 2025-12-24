सरकारी विवि में सभी रिक्त पद भरे जाएंगे: सुधाकर

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. रमेश बी. ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि यह स्नातकोत्तर केंद्र गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को कम लागत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अधिक से अधिक छात्रों से पीजी केंद्र में प्रवेश लेने और इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की। साथ ही बताया कि विश्वविद्यालय कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दे रहा है।