हाथियों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए इम्यूनो-कॉन्ट्रासेप्शन पर विचार कर रहा कर्नाटक

अक्टूबर में जारी ‘स्टेटस ऑफ एलीफेंट्स इन इंडिया : डीएनए-आधारित समकालिक अखिल भारतीय हाथी गणना’ रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक में 6,013 हाथी elephant हैं, जो देश में सबसे अधिक हैं। वहीं, पूरे देश में हाथियों की कुल संख्या 22,446 है। हाल के वर्षों में हाथियों के मानव बस्तियों, खासकर गैर-वन क्षेत्रों में प्रवेश की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसे देखते हुए कर्नाटक वन विभाग इम्यूनो-कॉन्ट्रासेप्शन को एक अस्थाई जनसंख्या नियंत्रण उपाय के रूप में अपनाने पर विचार कर रहा है। हालांकि, इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की मंजूरी आवश्यक होगी।