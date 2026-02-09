विजयपुर में विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सहित दो घायल

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय Directorate General of Civil Aviation (डीजीसीए) ने पुष्टि की कि दुर्घटनाग्रस्त विमान सेसना 172 था, जिसका पंजीकरण नंबर वीटी-इयूसी है। यह विमान एक प्रशिक्षण उड़ान पर था। नियामक के अनुसार, विमान ने बेलगावी हवाई अड्डे से लगभग 100 किलोमीटर पूर्व, बागलकोट के पास एक खेत में आपात (फोर्स्ड) लैंडिंग की।सूत्रों के मुताबिक, दुर्घटना के बाद विमान कई टुकड़ों में टूट गया।