7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बैंगलोर

एक शिकायत से खुला बड़ा साइबर फ्रॉड नेटवर्क, 4,580 ठगी के मामले सुलझे

मेंगलूरु के सीएइएन थाने की कार्रवाई, 11 आरोपी गिरफ्तार ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच मेंगलूरु साइबर, आर्थिक और नार्कोटिक्स (सीइएन) अपराध थाने की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। एक ही शिकायत की जांच के दौरान पुलिस ने देश-विदेश [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Anis Nisar Hameed

Feb 07, 2026

cyber crime

मेंगलूरु के सीएइएन थाने की कार्रवाई, 11 आरोपी गिरफ्तार

ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच मेंगलूरु साइबर, आर्थिक और नार्कोटिक्स (सीइएन) अपराध थाने की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। एक ही शिकायत की जांच के दौरान पुलिस ने देश-विदेश में फैले इस नेटवर्क से जुड़े कुल 4,580 धोखाधड़ी मामलों का खुलासा किया है और अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति ने सीइएन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे ऑनलाइन निवेश पर अधिक रिटर्न का झांसा देकर ठगों ने 10 अलग-अलग बैंक खातों में कुल 1.38 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तकनीकी और वित्तीय जांच शुरू की, जिसके दौरान बड़े पैमाने पर चल रहे साइबर फ्रॉड नेटवर्क की परतें खुलती चली गईं।

जांच में सामने आया कि जिन 10 बैंक खातों का उपयोग शिकायतकर्ता से पैसे हड़पने के लिए किया गया था, उन्हीं खातों के जरिए कुल 128 अन्य धोखाधड़ी मामलों को अंजाम दिया गया था। इन मामलों को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में 36 प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस के तकनीकी विश्लेषण में यह भी सामने आया कि इस नेटवर्क का संचालन नेपाल और उसके आसपास के इलाकों से किया जा रहा था।

इस मामले में पुलिस ने सौम्यादित्य (30), पपला शिवकुमार यादव (39), गौरव (26), हर्ष मिश्रा (25), राजेश (27), आकीब (32), राजीव रंजन कुमार (30), मिथुन कुमार (40), नौशाद अली (34), अमजद (31) और ओमप्रकाश यादव (34) को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी इस संगठित साइबर ठगी नेटवर्क के अलग-अलग हिस्सों में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे।

जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि ठगों का एक समूह एजेंटों के जरिए निवेशकों से संपर्क करता था और उनसे ठगी गई रकम को अमेरिकी डॉलर में बदलकर विदेश भेज दिया जाता था। नेटवर्क का एक हिस्सा कंबोडिया और अन्य देशों में सक्रिय था, जहां से कॉल सेंटर के जरिए भारतीय निवेशकों को फोन कर अधिक मुनाफे का लालच दिया जाता था।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने काम की तलाश में विदेश गए कई भारतीयों को भी इस नेटवर्क में शामिल कर रखा था। ये लोग स्थानीय भाषाओं में निवेशकों से बातचीत कर भरोसा जीतते थे, जबकि नेपाल में बैठी टीम पूरे पैसों के लेन-देन और बैंकिंग गतिविधियों को नियंत्रित करती थी।

धोखेबाज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के जरिए लोगों से संपर्क करते थे। वे नकली निवेश ऐप के माध्यम से पीड़ितों को फर्जी मुनाफा दिखाते थे और शुरुआत में थोड़ी रकम वापस कर भरोसा जीतते थे। इसके बाद बड़ी रकम निवेश करवा कर ठगी की जाती थी।

पुलिस ने बताया कि आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए अलग-अलग कंपनियों के मोबाइल फोन, सिम कार्ड और कई बैंक खातों का इस्तेमाल करते थे तथा नेट बैंकिंग के जरिए रकम को विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर गायब हो जाते थे। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Feb 2026 12:10 am

Hindi News / Karnataka / Bangalore / एक शिकायत से खुला बड़ा साइबर फ्रॉड नेटवर्क, 4,580 ठगी के मामले सुलझे

बड़ी खबरें

View All

बैंगलोर

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

एसएसएलसी और पीयूसी मूल्यांकन शिक्षकों के लिए जियोटैग्ड फेस अटेंडेंस अनिवार्य

जियोटैग्ड फेशियल रिकग्निशन आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली
बैंगलोर

शिक्षा महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत : नागलक्ष्मी चौधरी

नागलक्ष्मी चौधरी
बैंगलोर

राज्यपाल गहलोत ने एनसीसी कैडेट्स को किया सम्मानित

राज्यपाल थावरचंद गहलोत
बैंगलोर

दो सरकारी कॉलेजों को बीसीयू का घटक बनाने का निर्णय वापस ले सरकार : एआइडीएसओ

डॉ. मनमोहन सिंह बेंगलूरु सिटी यूनिवर्सिटी
बैंगलोर

कैंसर जागरूकता यात्राओं को विधायकों का समर्थन जरूरी : उमा श्री

किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी
बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.