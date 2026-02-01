कैंसर जागरूकता यात्राओं को विधायकों का समर्थन जरूरी : उमा श्री

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कन्नड़ फिल्म अभिनेता रमेश भट्ट ने कहा, आम लोगों में कैंसर को अमीरों की बीमारी माना जाता है, लेकिन इस बीमारी को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है। किदवई एक सरकारी अस्पताल होते हुए भी कॉरपोरेट अस्पतालों से आगे बढ़ चुका है। इलाज के लिए यहां आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।इस जागरूकता यात्रा में एक हजार से अधिक नर्सिंग कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में नर्सिंग काउंसिल के कुलसचिव के. मल्लू, डॉ. सुरेश बाबू, डॉ. महांतेश, डॉ. विजय, डॉ. अरुण कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।